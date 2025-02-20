İstanbul Karla Kaplandı

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İstanbul'da dünden beri aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentin bazı bölgelerinde kar aralıklarla sürüyor.

Kenti beyaz örtüyle kaplayan yağışla birlikte bazı bölgelerde etkili olan sis, sürücülerin görüş mesafesini azalttı.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürüten karayolları ve belediye ekipleri, olası durumlara müdahale için teyakkuzda bekliyor.

İstanbul Valiliğince kentte eğitim öğretime bir gün ara verilmesi ve bazı çalışanların mesaiden muaf olması kararı sonrası, toplu ulaşım ve trafikte herhangi yoğunluk oluşmadı.

Mesai saatlerinde yoğunluk yaşanan Uzunçayır, Altunizade ve Zincirlikuyu gibi birçok metrobüs durağında yolcu sayısının az olduğu görülürken, sabah saatlerinde hizmet veren otobüslerin seferlerinde de aksama yaşanmadığı belirtildi.

TEM Otoyolu Çamlıca gişeleri, D100 kara yolu Avrasya Tüneli girişi ve sahil yolundaki kısmi yoğunluk dışında tüm yollar ve Boğaz köprülerinin açık olduğu görüldü.

Birçok bölgede ekipler, ana arterlerde tuzlama, ara sokaklarda ise temizleme çalışması yaptı.

Başta çocuklar olmak üzere birçok vatandaş karın keyfini çıkarırken, saat 10.20 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 30 ölçüldü.