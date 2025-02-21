İstanbul Karla Kaplandı

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İstanbul haftanın son gününe karla uyandı

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle yerler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul'da haftanın son günü sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yerler kısa sürede beyaza büründü. Üsküdar meydanında sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Kar yağışı etkisini arttırarak E-5 ve bağlantı yollarının karla kaplanmasına neden oldu. Sürücüler yoğun kar yağışı nedeniyle dörtlülerini yakarak yavaş ve kontrollü olarak seyretti. İçerenköy'de karla kaplı yolda bir aracın yokuş çıkarken zorlanarak patinaj çektiği anlar kameraya yansıdı.