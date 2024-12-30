İstanbul Modern'in 20. Yılına Özel Kitap Çıktı

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Çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in 20. yılına özel hazırlanan "Bir Müze Hikayesi: İstanbul Modern" adlı kitap okuyucularla buluştu.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Altun'un üç senelik çalışmayla yayına hazırladığı kitapta, İstanbul Modern'in kuruluş süreci, Türkiye'nin modern ve çağdaş sanat yolculuğundaki dönüştürücü etkisi ve kültür sanat dünyasına sunduğu katkılar ele alınıyor.

Kitapta, 1987 yılında düzenlenen 1. Uluslararası Çağdaş Sanat Sergileri ile başlayan yaklaşık 40 yıllık bir hayalin, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın vizyonu ve eşi Oya Eczacıbaşı'nın liderliğinde gerçeğe dönüşmesi ayrıntılarıyla anlatılıyor.

Kuruculardan sanatçılara, küratörlerden müze çalışanlarına kadar 45 kişinin anlatımıyla zenginleştirilen kitapta, müzenin 20 yıllık yolculuğunda gerçekleştirilen etkinlik ve programların yanı sıra tüm sergilerin künyelerine de yer veriliyor.

"Müzenin katettiği yolu derinlemesine anlatmaya çalıştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen yazar Mehmet Altun, kuruluşundan itibaren yalnızca bir sanat alanı yaratmayı değil, aynı zamanda çağdaş ve modern sanatı kitlelerin erişimine açarak kültürel bir diyalog ortamı oluşturmayı amaçlayan İstanbul Modern'in bu yönüyle dönüştürücü bir işlev üstlendiğini kaydetti.

Kitabın hazırlık sürecinin birkaç yıla yayıldığını ifade eden Altun, "Her aşamada titizlikle çalışarak, müzenin katettiği yolu derinlemesine anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Kitabın yayımlanmasının İstanbul Modern'in 20. yılına denk gelmesi, bu yolculuğu daha da anlamlı kıldı. Öyle umuyorum ki okurlar bu kitabın sayfalarında İstanbul Modern'in hikayesini ve kurucusunun vizyonunu derinlemesine keşfederken sanatın gücünü bir kez daha hissedecek ve müzenin sanatın tüm paydaşlarına hitap eden ilham verici yolculuğunda kendilerinden bir şeyler bulacaklar." değerlendirmesinde bulundu.