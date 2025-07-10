İstanbul Modern\'in \'Sanat Yolunda\' Programı Başarıyla Tamamlandı

İstanbul Modern'in hayata geçirdiği eğitim programı "Sanat Yolunda", ilk yılını başarıyla tamamladı.

Müze'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu'daki güzel sanatlar mezunlarına yönelik düzenlenen program kapsamında Nevşehir, Mardin, Trabzon ve Van illerinden toplam 100 katılımcı, sanatsal gelişimlerine katkı sunacak kapsamlı bir eğitim sürecine dahil oldu.

25-35 yaş aralığındaki güzel sanatlar mezunlarına yönelik geliştirilen program, özellikle İstanbul dışındaki illerde sanat eğitimi almış gençlerin yaratıcılıklarını desteklemeyi ve onlara güncel sanat dünyasına dair güçlü bir altyapı sunmayı hedefledi.

Katılımcılar, sanat tarihçileri ve akademisyenler eşliğinde yürütülen yüz yüze ve çevrimiçi eğitimlerde modern ve çağdaş sanatın tarihsel gelişimi, farklı sanat disiplinlerinin birbiriyle ilişkisi ve düşünce tarihi gibi konular üzerine bilgi edindi. Ayrıca, sanatçılarla gerçekleştirilen atölye çalışmaları sayesinde mesleki pratiklerini geliştirme fırsatı buldu.

"Katılımcılar için paylaşım odaklı bir alan sunduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol, güzel sanatlar mezunlarına sunulan bu eğitim modelinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sanat Yolunda programımızın ilk yılını başarıyla tamamladık. Farklı şehirlerden gelen güzel sanatlar mezunlarına paylaşım odaklı bir öğrenme ortamı sağladık. Katılımcıların yaratıcı bakış açılarını geliştirmeleri ve yeni projeler üretmeleri bizi çok memnun etti. Program, İstanbul dışındaki sanat eğitimine erişimi artırarak fırsat eşitliği hedefimize de önemli bir katkı sağladı."