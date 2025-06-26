İstanbul Photo Awards 2025'te Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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İstanbul Photo Awards 2025'te Ödüller Sahiplerini Buldu

26.06.2025 15:26
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Bu yılki İstanbul Photo Awards'ta kazananlar, insani krizleri ve günlük yaşamı etkileyici fotoğraflarla belgeliyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025"in "Seri Günlük Yaşam" ve "Marion Mertens Tekil Günlük Yaşam" kategorilerinin kazananları, haber fotoğrafçılığının gücüne ve sorumluluğuna vurgu yaptı.

AA tarafından düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025", 10 kategoride 29 fotoğrafçıya ödül verdi. Seçimler, dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 22 bin başvuru arasından yapıldı.

Fabio Bucciarelli, İtalyan La Repubblica gazetesi için çektiği, siyasi çöküş ve silahlı çete şiddetinin ortasındaki Haiti'de insani krizi anlatan etkileyici kareleriyle "Seri Günlük Yaşam" kategorisinde üçüncü oldu.

Bucciarelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birçok Batılı medya kuruluşu için Haiti pratikte yok gibidir, haber gündeminde yer almaz. Oysa ülkede yaşanan insani ve siyasi kriz, dünyadaki en ciddi krizlerden biridir." dedi.

Zorlu bölgelerdeki tüm habercilik çalışmaları gibi, Bucciarelli'nin hazırlıkları da haftalar sürdü. Bucciarelli, kapalı yollar, keskin nişancılar, kontrol noktaları ve zayıf bağlantı nedeniyle bilgi kesintileri gibi büyük zorluklarla karşılaştı.

Bucciarelli, "hız ve çabukluğun haberlerin önemini çarpıttığı" bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, bu durumun, haberlerin ve görüşlerin kutuplaşmasını teşvik eden teknolojiyle daha da desteklendiğini kaydetti.

"İnandığım gazetecilik bu mantığa zıt. İnandığım şey zaman gerektiren bir gazetecilik. İnsanlarla empati kurmak, hikayeleri dinlemek ve kültürü anlamak zaman gerektirir. Ancak ondan sonra belgelenebilir." diye konuşan Bucciarelli, gerçek bir fark yaratmanın sansasyonel habercilikle değil, karmaşık gerçekleri derinlemesine araştırarak ve aksi takdirde gizli kalacak olanları ortaya çıkararak, kamuoyunun farkındalığını artırmak ve genellikle göz ardı edilen konulara ilişkin anlayışı geliştirmek amacıyla, umutla mümkün olduğunu vurguladı.

Bucciarelli, "Tüm bunlar, fotoğrafı çekilen kişilere saygı, dürüstlük ve bunun etkisine dair derin bir farkındalık konusunda bir kez daha düşünmemizi gerektiren büyük bir sorumluluk getiriyor." ifadesini kullandı.

"Bu ödülü kazanmak, anlattığım hikayelerin mesajını güçlendirmek adına benim için önemli bir fırsat." şeklinde konuşan Bucciarelli, İstanbul Photo Awards'ın seçkin jürisiyle, çalışmasının değerini teyit etmekle kalmayıp, "genellikle duyulmayan gerçeklere sesini yükseltmesine" ve aksi takdirde ulaşamayacağı insanlara, mekanlara ulaşmasına olanak tanıdığını belirtti.

Bucciarelli, "İstanbul Photo Awards 2021"de The New York Times için İtalya'daki Kovid-19 pandemisini belgelediği çalışmasıyla "Seri Haber" kategorisinde birincilik ödülünü kazandıktan sonra, kazanan fotoğrafçılar arasında destekleyici bir ağ oluşturmaya devam eden organizasyonla iletişimi sürdürdüğünü de söyledi.

"Hayatta kalma, uyum sağlama ve sessiz direnişin hikayesi"

Sameer Al-Doumy de Fransız haber ajansı AFP için rejim değişikliğinin ardından Suriye'nin savaş nedeniyle yıkıma uğramış kenti Humus'ta çektiği, savaşın ortasında direnişi yansıtan güçlü fotoğrafıyla "Marion Mertens Tekil Günlük Yaşam" kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.

Fotoğrafında, terk edilmiş bir tankın önünde meyve satan bir adamı görüntüleyen Al-Doumy, savaşın yıkıntıları arasında direnişi simgeleyen beklenmedik bir sahneyi yakaladı.

"Savaş nedeniyle yıllarca sürgünde kaldıktan sonra memleketim Suriye'ye dönmek garip ve duygusal bir deneyimdi." şeklinde konuşan Al-Doumy, fotoğraf makinesini tekrar eline alıp ülkenin tarihindeki bu önemli geçiş dönemini belgelemenin "son derece kişisel" bir deneyim olduğunu belirtti.

Rejim değişikliğinin sonuçları nedeniyle Şam'dan fotoğrafı çektiği yere ulaşmasının altı saatten fazla sürdüğünü söyleyen Al-Doumy, ayrıntılı planlama yerine içgüdülerine ve deneyimlerine güvendiğini kaydetti.

Al-Doumy, amacının, rejim değişikliğinin tarihi anını ve bunun günlük yaşamı nasıl etkilediğini belgelemek olduğunu ifade ederek, "Humus'a ulaşıp sahneyi gördüğümde, bu görüntünün daha büyük bir hikayeyi anlattığını anladım. Hayatta kalma, uyum sağlama ve sessiz direnişin hikayesini." diye konuştu.

Al-Doumy, doğal ışığı kullandığını ve kompozisyona odaklandığını, hasar görmüş bir tankın önünde bir adamın sebze-meyve satması gibi basit bir eylemle kontrast oluşturmak için "aynı karede ölüm ve yaşamın sembollerini" yakaladığını anlattı.

"Bu görüntü benim için büyük bir anlam ifade ediyor. Her şeye rağmen, yıkımın gölgesinde bile yaşamaya devam eden Suriyelilerin gücünü ve dayanıklılığını temsil ediyor." diyen Al-Doumy, en karanlık zamanlarda bile umut ve insanlığın devam ettiğini vurguladı.

Al-Doumy, "Kişisel olarak, bu fotoğraf Suriyeli bir fotoğrafçı olarak köklerime dönüşümü simgeliyor. Bu, sadece bir gazeteci olarak değil, hayatı da bu savaş tarafından şekillendirilmiş biri olarak paylaşmak zorunda hissettiğim bir hikaye." dedi.

Al-Doumy, şöyle devam etti:

"Haber fotoğrafçılığının muazzam bir gücü ve sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Bu, özellikle insanların acı çektiği ve seslerinin bastırıldığı yerlerde, dünyaya neler olup bittiğini gösterme yöntemimiz."

Haber fotoğrafçılığının her zaman ani bir değişim getirmeyebileceğini ancak bilgilendirdiğini, eğittiğini ve gerçeği koruduğunu aktaran, Al-Doumy, "En azından, silinemeyen bir tarihi kayıt, bir tanıklık oluşturur. Bu, başlı başına güçlü bir şeydir." ifadesini kullandı.

Al-Doumy, bu yılki ödülün kendisi için özel bir anlam taşıdığını, savaştan sonra Suriye'ye döndükten sonra ilk kez takdir edildiğini ve bu fotoğrafın kendisi için çok değerli olduğunu dile getirerek, "Bu, benim gibi kayıplara katlanmış ama umudunu hiç kaybetmemiş insanların hikayelerini anlatmaya devam etmem için bana cesaret veriyor." diye konuştu.

"İstanbul Photo Awards"

İstanbul Photo Awards, görsel hikaye anlatım sanatını kutlarken, dünya çapında kritik konulara ışık tutan küresel foto muhabirliğinin mihenk taşı haline geldi.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru ve Türk Hava Yolları (THY) kısmi ulaşım sponsoru olarak destek verdi.

Ödül alan fotoğraflara ve jüri üyelerine dair bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, İstanbul, Güncel, Sanat, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Photo Awards 2025'te Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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