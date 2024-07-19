İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, BT Kesintisinden Etkilenmedi

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(İSTANBUL) - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı tarafından "Yazılım kaynaklı küresel çapta yaşanan ve dünya genelindeki pek çok sektör/işletmeyi etkileyen BT kesintisi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Bilgi Teknolojileri hizmetlerini etkilememiştir. Havalimanımızdaki hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir" açıklaması yapıldı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sistemlerinde yaşanan arızadan birçok sektör ve şirket olumsuz etkilendi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise BT hizmetlerinin kesintiden etkilenmediğini açıkladı. Açıklama, şöyle:

"Yazılım kaynaklı küresel çapta yaşanan ve dünya genelindeki pek çok sektör/işletmeyi etkileyen BT kesintisi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Bilgi Teknolojileri hizmetlerini etkilememiştir. Havalimanımızdaki hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir."