İstanbul Sıcak Havadan Bunaldı - Son Dakika
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İstanbul Sıcak Havadan Bunaldı

25.07.2025 17:07
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İstanbullular, 38 dereceyi bulan sıcak havada sahil ve parklarda serinlemeye çalıştı.

İstanbullular, kenti etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle sahillerde ve parklarda serinlemeye çalıştı.

Sıcaklığın, mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre en yüksek sıcaklık 38 dereceyle Tuzla'da ölçüldü. En düşük sıcaklık ise 30 dereceyle Sarıyer'de kaydedildi. Kent genelindeki sıcaklık da 34 derece olarak kayıtlara geçti.

Diğer ilçelerde ölçülen en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde:

"Adalar 35, Arnavutköy 33, Ataşehir 35, Avcılar 34, Bağcılar 31, Bahçelievler 34, Bakırköy 34, Başakşehir 31, Bayrampaşa 33, Beşiktaş 33, Beykoz 32, Beylikdüzü 36, Beyoğlu 34, Büyükçekmece 35, Çatalca 33, Çekmeköy 34, Esenler 34, Esenyurt 33, Eyüp 33, Fatih 35, Gaziosmanpaşa 34, Güngören 34, Kadıköy 33, Kağıthane 34, Kartal 36, Küçükçekmece 34, Maltepe 35, Pendik 35, Sancaktepe 33, Silivri 35, Sultanbeyli 35, Sultangazi 33, Şile 31, Şişli 34, Ümraniye 35, Üsküdar 33, Zeytinburnu 34."

Sıcak havada bunalan bazı vatandaşlar da park ve sahillerde vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar sahilde denize girmeyi tercih ederken bazıları da gölgeliklerde dinlendi.

Avrupa Yakası'nda, İstanbul Boğazı'nda serinlemek isteyenler Beşiktaş ve Bebek'te denize girdi.

Denizden çıkanlar sahilde güneşlenirken bazı vatandaşlar Bebek Parkı'nda gölgelik alanlardaki banklar ile kamp sandalyelerinde dinlenmeyi tercih etti.

Ayrıca denize giremeyen bazı çocuklar da parktaki havuzda eğlendi.

Anadolu Yakası'nda Pendik, Kartal ve Maltepe'nin sahil kısımlarının ise sıcaktan dolayı boş olduğu görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Sıcak Havadan Bunaldı - Son Dakika

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