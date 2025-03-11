İstanbul Sözleşmesi Tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Sözleşmesi Tartışıldı

Prof. Dr. Tülin Oygür, İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirerek, komisyona tepki gösterdi. CHP'liler ayrıldı.

11.03.2025 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, komisyon toplantısında İstanbul Sözleşmesi, LGBT ve toplumsal cinsiyet başlıklarının konuşulmasına tepki göstererek, "Ben burada susmak, dinlemek gibi bir şiddete maruz kaldım. İstanbul Sözleşmesi LGBT'nin truva atıdır. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması memleket için iyi olmuştur" dedi. Prof. Oygür'e tepki gösteren CHP milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ve Aliye Coşar komisyondan ayrıldı.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, Komisyon Başkanvekili Asuman Erdoğan başkanlığında toplandı. Komisyonda, Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Canan Sarı, KADEM Vakfı Genel Müdürü Zeynep Demir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ahmet Saygın Laban, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür sunum yaptı.

6284 Sayılı Kanun'un etkin uygulanmasına gerektiğini dikkat çekilen KADEM sunumunda mağdurların başvuru süreçlerinde karşılaştıkları bürokratik engellerin kaldırılması, koruma kararlarının hızla alınması ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesinin gerektiği işaret edildi. Şiddet faili erkekler için zorunlu rehabilitasyon programlarının yapılmasının önemine değinilen sunumda tekrarlayan şiddet vakalarının önlenmesi için faillerin denetimli serbestlik kapsamında eğitim ve psikososyal destek programlarına tabi tutulması gerektiğine dikkati çekti.

Sunumda, mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılması için çalışmaların yapılmana ilişkin "Baroların adli yardım hizmetlerinin genişletilmesi ve şiddet mağdurlarının hukuki destekten kesintisiz yararlanabilmesi sağlanmalıdır" denildi.

"Kadına yönelik şiddet verileri, bakanlıklar ve kurumlar arası işbirliklerinde yayınlanmalı"

KADEM Vakfı Genel Müdürü Zeynep Demir sunumda, "Kadına yönelik şiddet verilerinin bir türlü bakanlıklar ile kurumlar arası işbirliğine benzer formatta yayınlamak konusunda devletin eksiği olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Taşcı: "Halbuki sizi bir mahallenin temsilinden, belki bütün kadınların temsiline evirecek bir süreçti"

Sunumun ardından soru sormak için söz alan İYİ Parti Milletvekili Selcan Taşcı, "Ben o günkü özellikle İstanbul Sözleşmesi sürecindeki mücadeleniz için teşekkür ediyorum ama sonrasındaki geri çekilmeyle ilgili bir öz eleştiriniz oldu mu? Merak ediyorum. Çünkü bir konfor alanında faaliyet gösteriyor gibi algılanıyorsunuz ama en çok hırpalanan STK'lardan biri oldunuz ve İstanbul Sözleşmesi sunumda hiç geçmedi. Halbuki sizi bir mahallenin temsilinden, belki bütün kadınların temsiline evirecek bir süreçti" diye konuştu.

"Sözleşmenin feshinden sonra toplumsal bir gerilim öznesi haline geldiği gibi bir gerekçelendirmeyle geride bir pozisyon aldınız"

KADEM'in başta İstanbul Sözleşmesi'nin toplum ahlakına zarar verdiği iddialarını reddettiğini hatırlatan Taşcı, şunları kaydetti:

"Yine eşcinsel yönelimleri meşrulaştırdığı iddialarını da reddediyordunuz. Ancak sözleşmenin feshinden sonra toplumsal bir gerilim öznesi haline geldiği gibi bir gerekçelendirme ile geride pozisyon aldınız. Halbuki sözleşme metni aynı. Yani savunduğunuz günkü metninle bugünkü metnin arasında tek satır farklılık yok. En başında misyonu, vizyonu anlatırken kadının onuruyla var olması dediniz, ya da kadının karar mekanizmalarında yer alması. Bütün diğer gerekçeleriniz saklı kalıyor olsa bile, sadece o gün verdiğiniz mücadelenin onurunu korumak için bile daha net pozisyon almanız gerekmez miydi? Karar mekanizmalarında yer almaktan söz ettiniz. Günün sonunda, kararı başkaları aldı. Yani haklılığımıza, tezlerimizin doğruluğuna rağmen o kararı değiştiremedik. 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' diyen birçok kadın bugün hala ahlaksızlıkla suçlanıyor. Başka birçok şeyle suçlanıyor. Toplumun değer yargılarını hedef almakla suçlanıyor. En azından o kadınların mücadelesinin bir parçası olmak adına bugün de bir şeyler söylemeye devam etmeniz gerekmez mi?"

"Sözleşmenin yürürlükten kalkması iç uygulamaya etkileyen bir şey değil"

KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Canan Sarı, İYİ Partili Taşcı'nın sorusuna avukat olarak cevap vermek istediğini belirterek, "İstanbul Sözleşmesi çok önemli bir sözleşmeydi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ve yasal metinlerin oluşturulmasında ilgili kurumları kurulmasında öncülük etmiş bir metindi. Ancak Sözleşmenin yürürlükten kalkması iç uygulamayı etkileyen bir şey değil. Çünkü hiçbir mahkeme kararını verirken İstanbul Sözleşmesi'ne aykırı davrandığı için yargılama yapmıyor. 6284 sayılı yasadaki hükümlere göre karar veriyor" diye konuştu.

"Yargılamalara baktığımızda kadına karşı şiddetle mücadelede hiçbir geri atılmadığını mahkemelerde görüyoruz"

"Sözleşme kalkmış olabilir ama bizim amacımız üzüm yemek bağcıyı dövmek değil" diyen Sarı, şunları kaydetti:

"Yani şiddete uğrayan kadını şiddetten korumak, hiçbir şekilde çocuk olsun, aile olsun, kadın olsun, hiçbir insanımızın şiddete maruz kalmaması yönünde çalışma yapıyoruz. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiği iç hukukumuza aktaramadığımız güzel düzenlemeleri de var. Nedir bu? Mesela orada GREVIO vardı, GREVIO raporlama yapıyordu. Sonuçta zorlayamaz. Hiçbir taraf, imzacı ülke, hiçbir sözleşmeye 'bugün çıkıyorum' dediğinde her türlü sözleşmeden çıkabilir. Ama bu ön açıcı raporlardaki şeyler kendimizi de görmemiz açısından, kadına karşı şiddetle mücadelede ülkemizin başka gözlerden bakılması açısından da önemli.

Yasal metinler tek başına korumaz, önemli olan onların getirdiği zihniyetin hem yasal metinlerde hem kamu kurumlarında hem STK'larda hem halk nezdinde oturmuş olması. Ben bu anlayışın oturduğuna inanıyorum. Yargılamalara baktığımızda kadına karşı şiddetle mücadelede hiçbir geri adım atılmadığını mahkemelerde görüyoruz. Tabii ki uygulama hataları var."

Sarı: "Meclis çatısı altında bu kadar vekilin olduğu yerde benim cevap vermem doğru olmaz"

Taşcı, Sarı'nın cevabı üzerine, "Ben hukuki bir soru sormadım. Hukuki boyutuyla soru geliştirmek gerekiyorsa Meclis onayıyla kabul edilmiş bir anlaşmanın, sadece Cumhurbaşkanı kararıyla feshini doğru buluyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Sarı, "Meclis çatısı altında bu kadar vekilin olduğu yerde benim cevap vermem doğru olmaz" yanıtını verdi. Komisyonda kadın ağırlıklı bir yönetim oluşturulduğuna değinen Sarı, "Aslında burada da eşitlik sağlansaydı daha verimli olur diye düşünüyorum" dedi.

Erdoğan: "Başkanımız yani erkek olması bile başlangıçta bayağı farklı yorumlara sebep oldu"

Komisyon Başkanvekili Erdoğan, "Aslında başkanımız yani erkek olması bile başlangıçta bayağı farklı yorumlara sebep oldu ama bugün rahatsızlığından dolayı gelemedi. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Gerçekten her iki tarafın da olması gerektiğini düşünüyorum. Aslında öyle bir dağılım vardı" dedi.

Prof.Dr. Oygür: "İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması memleket için iyi olmuştur"

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Oygür, yaptığı sunumun ardından gelen sorular üzerine Başkanvekili Erdoğan'a itirazının olduğunu belirterek, komisyon boyunca İstanbul Sözleşmesi, LGBT ve toplumsal cinsiyet başlıklarının konuşulduğunu söyledi. Oygür, "Ben burada susmak dinlemek gibi bir şiddete maruz kaldım. İstanbul Sözleşmesi LGBT'nin truva atıdır. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması memleket için iyi olmuştur" dedi. CHP milletvekilleri Ersever ve Coşar ile DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya'nın bu sözlere karşı çıkmasının ardından Oygür, "Ben sizi dinledim. Siz de beni dinleyeceksiniz, ben emir falan vermiyorum" tepkisini gösterdi. Prof. Oygür'ün emir kipi kullandığını söyleyen milletvekilleri Ersever ve Coşar komisyondan ayrıldı.

"Devletimiz aslında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmamıştır, devletimiz GREVIO Raporu'nu fırlatıp atmıştır"

Oygür, şunları kaydetti:

"Sözleşme kadına yönelik şiddetin tarihselliğiyle başlar fakat toplumsal cinsiyet eşitliğiyle içini doldurur. Şimdi diyeceğiz ki 'burada ne mahsuru var, toplumsal cinsiyet eşitliği ne güzel.' Hayır. Bu bilmemekten mi kaynaklanıyor? Kasti mi oluyor? Biz bunu anlayamıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği biyolojik cinsiyeti reddeden, cinsiyetin doğumda atandığını ifade eden, cinsiyetin yaşamda bir ideolojik tarz, biçim olarak edinildiğini savunan, queer teorisinin temeli ifadedir ve LGBT'nin temelidir. Devletimiz aslında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmamıştır. Devletimiz GREVIO Raporu'nu fırlatıp atmıştır."

Tartışmaların ardından Komisyon Başkanvekili Asuman Erdoğan, komsiyonun sona erdiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Aliye Timisi Ersever, İstanbul Sözleşmesi, Sivil Toplum, Tülin Oygür, Politika, Güncel, Şiddet, Hukuk, LGBT, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Sözleşmesi Tartışıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Trump’ın kripto para desteği Avrupa’yı endişelendiriyor Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
Elon Musk: X’e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı Elon Musk: X'e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı
İsrail savaş uçakları Suriye’nin güneyine bomba yağdırdı İsrail savaş uçakları Suriye'nin güneyine bomba yağdırdı
İtalya Başbakanı Meloni’nin kuklasını yaktılar İtalya Başbakanı Meloni'nin kuklasını yaktılar
Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü
Hacker grubu, X’e siber saldırıyı üstlendi Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi
Konya’da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

17:51 Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
16:42 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
16:20 Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
16:10 Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
14:58 Trump’ın kripto para desteği Avrupa’yı endişelendiriyor Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
00:00 Elon Musk: X’e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı Elon Musk: X'e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı
23:53 İsrail savaş uçakları Suriye’nin güneyine bomba yağdırdı İsrail savaş uçakları Suriye'nin güneyine bomba yağdırdı
23:42 İtalya Başbakanı Meloni’nin kuklasını yaktılar İtalya Başbakanı Meloni'nin kuklasını yaktılar
23:35 Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü
23:28 Hacker grubu, X’e siber saldırıyı üstlendi Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi
23:27 Konya’da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
23:23 Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 18:59:30. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Sözleşmesi Tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.