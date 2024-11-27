İstanbul'un Kaderine Terk Edilişi - Son Dakika
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İstanbul'un Kaderine Terk Edilişi

Kabaktepe, İBB Meclis görüşmelerinde İstanbul'un yönetim eksikliklerini eleştirdi.

27.11.2024 00:16
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisindeki strateji ve bütçe görüşmelerine ilişkin, "İstanbul'un kaderine terk edildiğini bir kez daha ortaya koydu. İstanbul'un kaynaklarını doğru kullanmayan, verdiği sözleri tutmayan ve şehrin acil sorunlarını görmezden gelen bir yönetimle karşı karşıyayız." değerlendirmesini yaptı.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından "Gerçek değil etiket belediyeciliği" başlığıyla yaptığı paylaşımda, bugün İstanbul'da görülen tabloda; reklam, şov, israf ve bahane olduğunu ancak hizmet, çözüm ve icraat olmadığını kaydetti.

CHP'li İBB Başkanı'nın İstanbul'u yönetemediğini belirten Kabaktepe, "Bugün İBB Meclisinde gerçekleşen İBB'nin Strateji ve Bütçe görüşmeleri, İstanbul'un kaderine terk edildiğini bir kez daha ortaya koydu. İstanbul'un kaynaklarını doğru kullanmayan, verdiği sözleri tutmayan ve şehrin acil sorunlarını görmezden gelen bir yönetimle karşı karşıyayız. CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'un sorunlarına çözüm üretmek yerine bahanelere sığınmayı, siyasi polemikler üzerinden gündem yaratmayı ve reklam şovlarıyla durumu kurtarmayı tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Kibir, israf ve yalan siyasetinin İBB'ye hakim olduğu değerlendirmesinde bulunan Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Toplu ulaşım problemleri, altyapı eksiklikleri, deprem tehlikesi ve daha diğer nice temel sorunlar İstanbulluların hayatını zorlaştırırken, CHP'li İBB Başkanı bırakın çözüm üretmeyi, şehre bile uğramıyor. İstanbul'un kaynakları çarçur edilirken, hizmet ve yatırım tamamen unutulmuş durumda. İstanbul gibi kadim ve büyük bir şehri yönetmek, bahane üretmekle değil, azimle çalışmakla mümkündür."

Mevcut yönetimin her geçen gün şehri daha da geriye götürdüğünü ifade eden Kabaktepe, "Vakitleri daralıyor. İstanbullu, bu ihmalkar ve kibirli yönetimin farkında. AK Parti olarak biz, İstanbul'un sahipsiz olmadığını ve vatandaşlarımızın yalnız kalmayacağını bir kez daha vurguluyoruz. İstanbul'a hizmet etmeyi, sorunları çözmeyi ve halkımızın talepleri için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. İstanbul daha iyisini hak ediyor ve bu hak ettiği hizmete elbet yeniden kavuşacaktır." görüşünü dile getirdi.

Kaynak: AA

Osman Nuri Kabaktepe, Yerel Yönetim, AK Parti, istanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un Kaderine Terk Edilişi - Son Dakika

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