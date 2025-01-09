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İstanbul'un "Papağanlı Amcası" görenlerin ilgi odağı oluyor

İSTANBUL - İstanbul'un Beykoz ilçesinde omzunda papağanlarıyla gezen İsmail Karamustafa (70), vatandaşların ilgi odağı oldu.

İstanbul Beykoz'da yaşayan 70 yaşındaki İsmail Karamustafa, gün içinde şehrin sembol ilçelerinde omzunda kendi yetiştirdiği papağanlarla geziyor. Özellikle çocukların dikkatini çeken "Papağanlı Amca", toplu taşımaya bindiği zamanda yolcuların odak noktası oluyor. Küçük yaştan beri papağan ve kuş besleyen Karamustafa, onu gören vatandaşlarla fotoğraflar çektirerek kuşlar hakkında bilgiler veriyor.

"14 tane papağanım var, onlarla her yere gidiyorum"

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde beslediği kuşların kaydının olduğunu söyleyen İsmail Karamustafa, "14 tane papağanım var, ben her yere gidiyorum. Beni Kadıköy'de de görebilirsiniz, Taksim'de de görebilirsiniz. Yalnız yaşıyorum, ölünceye kadar hayatım böyle devam ediyor. Benden sonra kuşlar ne olur bilmiyorum. Papağanlarımla aramdaki bağ çok iyi, ben onları yatırıyorum, seviyorum ve çok iyi bakıyorum. Hasta kuşları alıyorum, iyileştiriyorum. Beni gören her vatandaş fotoğraf çektirmek ve sosyal medyada paylaşmak istiyor." dedi.