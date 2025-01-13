İstanbul Valisi Gül, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Güncel

İstanbul Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret eden Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can, AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması hakkında bilgi verdi.

Gül, daha sonra AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan 5 farklı kategorideki fotoğrafları inceledi.

"Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki 140 fotoğrafı değerlendiren Gül, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını oyladı.

Gül, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Parçalı buzlu", "Spor" kategorisinde Adem Kutucu'nun "Ata sporu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ahmet Okatalı'nın çektiği "Görkemli gece" karesini seçti.

Vali Gül, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir tarafından çekilen fotoğrafların kıymetli olduğunu ve bütün olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Oylamaya her yıl katıldığını belirten Gül, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. İçlerinden seçmek çok zor ama beğendiklerimizden bazılarını seçtik. Emeği geçen başta muhabir ve foto muhabirler olmak üzere bütün Anadolu Ajansı ekibini tebrik ederim." ifadelerini kullandı.