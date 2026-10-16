İstanbul’da FETÖ operasyonu! Aralarında aktif kamu görevlisi de var: 19 gözaltı

İstanbul’da FETÖ’nün geçmiş yıllardaki kamu personeli alımlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 1'i aktif kamu görevlisi 19 şüpheli yakalandı.

FİŞLEME LİSTELERİ İNCELENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ silahlı terör örgütüyle bağlantılı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında, geçmiş yıllarda yapılan zabıt katibi, gardiyan ve mübaşir alımlarında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere ait fişleme listeleri incelendi.

YÜKSEK AİDİYET KODU VE BYLOCK TESPİTİ

Yapılan incelemelerde, örgüt tarafından yüksek aidiyet koduyla değerlendirildiği belirlenen kamu görevlileri ile ByLock kullanıcısı oldukları öne sürülen kişiler tespit edildi.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların ardından, biri aktif kamu görevlisi olmak üzere 19 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.