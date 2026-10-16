İstanbul’da FETÖ operasyonu! Aralarında aktif kamu görevlisi de var: 19 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul’da FETÖ operasyonu! Aralarında aktif kamu görevlisi de var: 19 gözaltı

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İstanbul’da FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında bir aktif kamu görevlisinin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, geçmiş yıllarda zabıt katibi, gardiyan ve mübaşir alımlarında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere ait fişleme listeleri incelendi. Belirlenen adreslere sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İstanbul’da FETÖ’nün geçmiş yıllardaki kamu personeli alımlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 1'i aktif kamu görevlisi 19 şüpheli yakalandı.

FİŞLEME LİSTELERİ İNCELENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ silahlı terör örgütüyle bağlantılı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında, geçmiş yıllarda yapılan zabıt katibi, gardiyan ve mübaşir alımlarında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere ait fişleme listeleri incelendi.

İstanbul’da FETÖ operasyonu! Aralarında aktif kamu görevlisi de var: 19 gözaltı

YÜKSEK AİDİYET KODU VE BYLOCK TESPİTİ

Yapılan incelemelerde, örgüt tarafından yüksek aidiyet koduyla değerlendirildiği belirlenen kamu görevlileri ile ByLock kullanıcısı oldukları öne sürülen kişiler tespit edildi.

İstanbul’da FETÖ operasyonu! Aralarında aktif kamu görevlisi de var: 19 gözaltı

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların ardından, biri aktif kamu görevlisi olmak üzere 19 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İstanbul’da FETÖ operasyonu! Aralarında aktif kamu görevlisi de var: 19 gözaltı
Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıİstanbulGüvenlik3. SayfaGüncelTerörKamuSon Dakika

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