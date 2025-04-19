İstihdam Yükümlülükleri Düşüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarında istihdam yükümlülük oranını düşürmeye ve istihdam taahhüt süresini azaltmaya devam edeceklerini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanan, "Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında açıklamada bulundu.

İstihdam sayısını, illere özgü ve ihtiyaca dayalı uygulamalar sayesinde deprem öncesi dönemin daha da üstüne taşıdıklarını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinin bölge illerinde çalışma hayatına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla politikalarımızı sürdürüyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, mesleki eğitim kurslarında ve işbaşı eğitim programlarında istihdam yükümlülük oranını düşürmeye, istihdam taahhüt süresini azaltmaya bu yılın sonuna kadar devam edeceğiz. Aktif iş gücü piyasası programlarımız ile istihdamımızı güçlendireceğiz."

Işıkhan'ın paylaşımında yer alan grafiğe göre, yönetmelik kapsamda 2025 sonuna kadar, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, mesleki eğitim kursları veya işbaşı programlarında istihdam taahhüt oranı yüzde 70'den yüzde 30'a, istihdam süresi, fiili kurs gününün 2 katından 1 katına düşürüldü.

Adana, Diyarbakır, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'da ise mesleki eğitim kursları veya işbaşı programlarında, istihdam taahhüt oranı yüzde 70'den yüzde 40'a, istihdam süresi, fiili kurs gününün 2 katından 1,5 katına düşürüldü.