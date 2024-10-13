(İSTANBUL) - Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde görev yapan polis memurunu boynundan bıçaklayan saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nde bir polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı. Cadde üzerinde duran polis memuruna sessizce arkadan yaklaşan saldırgan, elindeki bıçağı bir anda polisin ensesine sapladı. Hastaneye kaldırılan polis, tedavi altına alındı. Yakalanan saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › İstiklal Caddesi'nde Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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