İstiklal Caddesi\'nde yangın! Mahsur kalan çocuk kurtarıldı

İstiklal Caddesi'nde bir büfede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında mahsur kalan çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.

İstanbul İstiklal Caddesi'nde bulunan bir büfede henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN ÇOCUK KURTARILDI

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında binada dumanların içinde mahsur kalan bir çocuk ise ekiplerin müdahalesi ile çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.