İstiklal Caddesi\'nde Yangın

BEYOĞLU, İstiklal Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında İstiklal Caddesi Mis Sokak'ta bulunan 4 katlı eğlence mekanının çatı katında çıktı. Binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binada bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Olayda yaralanan olmazken, binanın çatı katında hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.