İstilacı Türler için Ulusal Liste Kuruluyor

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca istilacı yabancı türlerin ülkeye girişinin ve yayılımının önlenmesi amacıyla Ulusal İstilacı Yabancı Tür (UİST) Listesi'nin oluşturulması kararlaştırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan 'İstilacı Yabancı Türlerin Girişinin ve Yayılmasının Önlenmesi ile Yönetimi Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; istilacı yabancı türlerin ülkeye kasıtlı ve kasıtsız girişinin ve yayılımının önlenmesi ile etkin şekilde yönetilmesi için Ulusal İstilacı Yabancı Tür (UİST) Listesi oluşturulacak. Bu liste düzenli olarak güncellenecek. Listeye bir türün dahil edilebilmesi için bilimsel ve teknik kanıta dayalı olarak, ülke sınırları içinde yabancı tür olduğu, mevcut koşullarda ve öngörülen iklim değişikliği koşullarında karasal ve sucul ortamlarda yaşayabilir popülasyon oluşturmaya, çevrede yayılmaya veya yaşamaya elverişli olduğu tespit edilecek.

LİSTE İNTERNETTE YAYIMLANACAK

Liste, Sucul İstilacı Yabancı Türler Teknik Danışma Grubu ile Karasal İstilacı Yabancı Türler Teknik Danışma Grubu tarafından hazırlanacak ve Ulusal İstilacı Yabancı Türler Komisyonu'na sunulacak. Komisyonun belirlediği UİST Listesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanacak. Listede yer alan istilacı yabancı türler, transit olarak taşınamayacak ve ülke sınırları içine sokulamayacak, kapalı muhafaza dahil herhangi bir yerde bulundurulamayacak, üretilemeyecek, büyütülemeyecek ve yetiştirilemeyecek. İmha için özel tesislere taşınması hariç taşınamayacak, ticarete konu edilemeyecek, satılamayacak, trampaya konu edilemeyecek veya kullanılamayacak, çevreye salınamayacak.

KAÇMA YA DA YAYILMA DURUMUNDA ACİL DURUM PLANI UYGULANACAK

Listede yer alan istilacı türler konusunda bilimsel ve tıbbi çalışmalar için üniversiteler, araştırma enstitüleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, komisyon tarafından izin verilecek. Komisyon, danışma grubunun uygun görmesi halinde, listedeki türler için üstün kamu yararı ve zaruret olması durumunda istisnai faaliyet izni verebilecek. Kaçma ya da yayılma durumunda derhal acil durum planı uygulanacak. Acil eylem planları, danışma grupları tarafından hazırlanacak veya hazırlattırılacak ve komisyon tarafından onaylanacak.

DKMP İZLEME SİSTEMİ KURACAK

İstilacı türlerin ülke içinde varlığını tespit etmek ve yayılmasını önlemek amacıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) UİST Listesi'nin yayımlanmasının ardından 36 ay içerisinde araştırma, izleme ya da diğer usuller yoluyla istilacı yabancı türlere ilişkin verilerin toplanması ve kayıt altına alınması için izleme sistemi kuracak.