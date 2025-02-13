İsveç Okul Güvenliğini Artırıyor

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HELSİNKİ, 13 Şubat (Xinhua) -- İsveç hükümeti, geçen hafta bir okulda yaşanan ölümcül saldırının ardından okulların güvenliğini artırmaya yönelik ek önlemler açıkladı.

Yetkililer, çarşamba günü düzenledikleri basın toplantısında alınacak önlemler kapsamında kamera gözetimini artırmayı, giriş kontrollerini sıkılaştırmayı ve okul yöneticilerine öğrencilerin çanta ve eşyalarını denetleme yetkisi vermeyi planladıklarını açıkladı. Okul alanlarının güvenliğini artırmak için okullar ve diğer kurumlar arasındaki işbirliği de güçlendirilecek.

Öte yandan okulların şiddet olaylarına karşı hazırlık planları geliştirmeleri yasal olarak zorunlu hale getirilirken, halk sağlığı hizmetlerinde öğrencilerin ruh sağlığına da daha fazla önem verilecek.

Orebro'daki Risbergska Skolan'da salı günü meydana gelen ve 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından hükümet, okullarda güvenliği gözden geçirerek söz konusu önlemleri güvenlik reformunun bir parçası olarak duyurdu.