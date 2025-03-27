İsveç Savunma Harcamalarını Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsveç Savunma Harcamalarını Artırıyor

İsveç, savunma harcamalarını 2035'e kadar 300 milyar kron artırma planı açıkladı.

27.03.2025 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HELSİNKİ, 27 Mart (Xinhua) -- İsveç hükümeti, savunma harcamalarını 2035 yılına kadar 300 milyar İsveç kronu (29,8 milyar ABD doları) artırmayı ve 2030 yılına kadar savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 3,5'ine çıkarmayı planlıyor.

Başbakan Ulf Kristersson, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında planı "Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük silahlanma" diye nitelendirerek yatırımların kredilerle finanse edileceğini söyledi.

Hükümet, planın İsveç'in ve Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik genel girişim kapsamında uygulanacağını belirtti. Bu yıl Ukrayna'ya verilecek mali destek önemli ölçüde artarken, savunma teçhizatı, hibrit tehditlere müdahale ve Sahil Güvenlik için sağlanan fon da genişletilecek.

Kristersson, yüzde 3,5 olarak belirlenen hedefin, NATO'nun gelecekte GSYİH'nin yüzde 3-4'ü arasında olması beklenen savunma harcamaları hedefiyle uyumlu makul bir hedef olduğunu ifade etti.

NATO'nun ilk verilerine göre İsveç, geçtiğimiz yıl GSYİH'sinin yüzde 2,14'ünü savunmaya harcadı. 2025 yılındaysa savunma harcamalarının yüzde 2,4'e yükseldiğine dair veriler bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Güncel, Dünya, İsveç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç Savunma Harcamalarını Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
30 Suç Kaydı Olan Kadından AK Partililere Tehdit 30 Suç Kaydı Olan Kadından AK Partililere Tehdit
Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

13:51 İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
13:50 CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
13:26 Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
12:12 30 Suç Kaydı Olan Kadından AK Partililere Tehdit 30 Suç Kaydı Olan Kadından AK Partililere Tehdit
12:04 Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
22:59 NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa’nın güvenliği düşünülemez NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa'nın güvenliği düşünülemez
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:21 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
21:36 Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
21:26 Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
21:11 Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 14:17:10. #7.12#
SON DAKİKA: İsveç Savunma Harcamalarını Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement