İsveç'te Irkçılık ve İslamofobi Protesto Edildi - Son Dakika
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İsveç'te Irkçılık ve İslamofobi Protesto Edildi

İsveç\'te Irkçılık ve İslamofobi Protesto Edildi

Stockholm'de düzenlenen protestoda, ırkçılık ve İslamofobiye karşı birlik çağrısı yapıldı.

14.02.2025 22:16
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İsveç'in başkenti Stockholm'de, İslamofobi ve ırkçılık protesto edildi.

"Herkes İçin Adalet" derneğince Segel Torg Meydanı'nda düzenlenen gösteride, ülkede artan ırkçılığa ve İslamofobi'ye karşı önlem alınması istendi.

Göstericiler, "Irkçı terör artarken politikacılar masum mu?", "Irkçılığa karşı hep beraber" ve "İsveç'te yaşadığınız için göçmenlere teşekkürler" yazılı pankartlar taşıdı.

Organizatörler adına gösteride yapılan açıklamada, Örebro'daki terör eylemi nedeniyle ırkçılığa ve İslamofobi'ye karşı bir duruş sergilendiği belirtildi.

Açıklamada, göçmenlere ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve saldırıların arttığı, bunun örneğinin ise Örebro'da bir okuldaki ırkçı terör saldırısı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Okulda öldürülenlerin 8'i göçmen, buna rağmen ırkçı saldırgan 35 yaşında İsveç vatandaşı Rickard Andersson korunmaya çalışılıyor ve akıl sağlığının yerinde olmadığı söyleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Okulda hayatını kaybedenlerin anısına mumlar yakıldı ve alana çiçekler bırakıldı.

Olay

Saldırı, 4 Şubat'ta Örebro'daki Risbergska Lisesi kampüsünde yerel saatle 12.30'da gerçekleştirilmişti. Olayda saldırgan dahil 11 kişinin öldüğü bildirilmişti. Yetkililer, saldırganın 35 yaşında İsveç vatandaşı Rickard Andersson olduğunu duyurmuştu.

İsveç medyasında, saldırganın "Avrupa'dan defolun." diyerek etraftakilere ateş açtığı görüntüler yer alıyor.

Örebro polisinden yapılan açıklamada da saldırıda ölen 10 kişiden 7'sinin kadın, 3'ünün erkek olduğu ve saldırganın intihar ettiği bildirilmişti.

Ölenlerden 8'inin göçmen kökenli olduğu vurgulanan açıklamada, bunlardan 2'sinin Suriye, diğerlerinin ise Eritre, İran, Bosna Hersek, Somali, Afganistan ve Irak vatandaşı olduğu belirtilmişti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, okul saldırısına ilişkin dün yaptığı açıklamada, "İsveç tarihindeki en kötü katliam" yorumunu yapmıştı.

İsveç halkına birlik olma çağrısında bulunan Kristersson, "Göçmen kökenli insanlarda ise bu durum, özel bir kırılganlık duygusuna neden oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsveç'te Irkçılık ve İslamofobi Protesto Edildi - Son Dakika

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