İsveçli Northvolt, Almanya'da 4,5 milyar euro değerinde elektrikli araç batarya fabrikası inşa ediyor

Güncel

BERLİN, 26 Mart (Xinhua) -- İsveçli batarya üreticisi Northvolt, Pazartesi günü Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinde 4,5 milyar euro değerinde bir elektrikli araç batarya fabrikasının inşasına başladı.

Fabrikanın 2026 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Yıllık maksimum üretim kapasitesi 60 gigavat-saat olarak tasarlanan fabrika, yılda 1 milyona varan sayıda elektrikli araç için batarya hücresi tedarik edecek.

Almanya, fabrikanın inşasına 902 milyon euro katkıda bulundu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Northvolt'unki gibi yatırımlar ülkemiz ve Avrupa için stratejik önem taşıyor" dedi. Scholz, kaliteli otomobil üretiminin ülkenin bel kemiği olmaya devam ettiğini ve bunun için de yerli batarya hücresi üretiminin şart olduğunu belirtti.

3.000 kişiye doğrudan istihdam sağlaması beklenen giga fabrikanın, çevresindeki bölgede 10.000 kişiye daha istihdam yaratacağı tahmin ediliyor.

Yüksek enerji maliyetleri nedeniyle artan konum dezavantajlarıyla karşı karşıya kalan Almanya, yabancı yatırım çekmeye çalışıyor. Alman Ekonomi Enstitüsü'ne göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'ya geçen yıl sadece 22 milyar euro yatırım yapıldı. Bu rakam son on yılın en düşük seviyesine işaret ederken, Almanya'dan dışarıya net yatırım akışı ise son üç yılda istikrarlı şekilde arttı.