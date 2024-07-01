İsviçre'de heyelan ve sel: 4 ölü, 2 kayıp - Son Dakika
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İsviçre'de heyelan ve sel: 4 ölü, 2 kayıp

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İsviçre'nin Valais ve Ticino kantonlarında meydana gelen şiddetli yağış ve eriyen karlar sonucu heyelan ve sel yaşandı. Heyelan ve sellerde 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise kayboldu. Polis ekipleri, olayların yaşandığı bölgelerde tahliye çalışmalarına devam ediyor.

01.07.2024 00:48
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- İsviçre'de heyelan ve sel: 4 ölü, 2 kayıp

ZÜRİH - İsviçre'nin Valais ve Ticino kantonlarında meydana gelen heyelan ve sellerde 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayboldu.

İsviçre'nin Valais ve Ticino kantonlarında şiddetli yağış ve eriyen karlar, heyelan ve sele neden oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, Ticino'daki Maggia Vadisi'nde meydana gelen heyelanda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, 1 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.

Vadideki bir köprünün su altında kaldığını aktaran polis, vadide bulunan bir kamp alanındaki kişilerin helikopterle tahliye edildiğini belirterek, yerel bir futbol turnuvasında bulunan 300 kişinin de yakında helikopterle tahliye edileceğini söyledi.

Polis, Valais'teki Saas-Grund'da 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade ederek, kantonun farklı bir bölgesinde ise 1 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Graubünden kantonundaki Misox Vadisi'nde 21 Haziran'da meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise kaybolmuştu.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İsviçre'de heyelan ve sel: 4 ölü, 2 kayıp - Son Dakika
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