İsviçre'den Suriye Açıklaması

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İsviçre, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin yıkılmasından sonra yaşanan durumu yakından izlediklerini bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de yaşananlara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından durumu yakından izliyoruz." ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, tüm taraflara sivilleri koruma, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme ve barış ile uzlaşma için çalışma çağrısında bulunuldu.

?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık'ta Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.