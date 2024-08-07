İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, İran ile Gerginlik Konusunda Endişelerini Dile Getirdi

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İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Orta Doğu'da gerginliğin artmasının yüksek riskleri karşısında duyduğu endişeyi İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri'ye aktardığını bildirdi.

Cassis, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

"Bakıri ile yaptığım telefon görüşmesinde Orta Doğu'da gerginliğin artmasının yüksek riskleri karşısında duyduğum endişeyi dile getirdim." ifadelerini kullanan Cassis, gerginliğin azaltılması için itidalli ve ılımlı olmanın yanı sıra diplomasiye öncelik vermeyi desteklediklerini kaydetti.