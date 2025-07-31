İsviçre\'nin Ulusal Günü Resepsiyonu

İsviçre'nin Ulusal Günü kutlamaları vesilesiyle İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara'daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, iki ülkenin ulusal marşlarının okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Bozay, resepsiyonda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İsviçre Milli Günü vesilesiyle İsviçre halkını tebrik etti.

Türkiye ve İsviçre'nin, köklü diplomatik ilişkileri bulunan ortak bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Bozay, "Cumhuriyetimizin kuruluş belgesi olan Lozan Antlaşması, 1923 yılında ilişkilerimizin temel taşlarından biri haline geldi. İsviçre, yeni Cumhuriyeti tanıyan ilk ülkelerden biri oldu. Ardından, 1925 yılında iki ülke arasında Dostluk Anlaşması imzalandı ve bu yıl bu anlaşmanın 100. yıl dönümünü gururla kutluyoruz." dedi.

Bozay, yüksek düzeyli karşılıklı ziyaretlerin ivme kazanmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Günümüzde Türkiye-İsviçre ilişkileri her alanda kapsamlı ve çok boyutlu bir şekilde gelişmektedir. Ekonomik açıdan İsviçre, Türkiye'nin önemli ortaklarından biridir." diye konuştu.

Rusya- Ukrayna Savaşı ve İsrail- Filistin meselesi gibi pek çok soruna işaret eden Bozay, "Türkiye ve İsviçre, çağımızın zorluklar ve belirsizliklerle dolu bu ormanında akıllı fırsatlar yaratmak için İsviçre çakısı konseptine dayalı yeni bir ikili işbirliği modeli oluşturmak için çalışıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 12 milyar ABD dolarını aştı. İsviçre'den Türkiye'ye yapılan uluslararası doğrudan yatırımlar son 20 yılda yaklaşık 4,5 milyar ABD doları. Ayrıca, İsviçre'de yaşayan Türk toplumu, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kültürel ve insani ilişkilerin bir başka önemli köprüsünü oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bozay, Türkiye ve İsviçre'nin ilişkilerini geliştirmek için sağlam bir temele sahip olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ve İsviçre'nin her alanda dostluk ilişkilerini geliştirmeye çalışan iki dost ülke ve ortak olmaya devam edeceğine içtenlikle inanıyorum." dedi.

"Türkiye ve İsviçre bir asırdan fazla bir süredir dostluklarını sürdürmektedir"

Büyükelçi Scheurer de davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Türkiye'de yaklaşık 1 yıldır görev yaptığına ve Türk halkının cömertlik ve samimiyetine şahit olduğuna değindi.

Türkiye ve İsviçre'yi birleştiren şeyin dostluk olduğuna dikkati çeken Scheurer, şunları kaydetti:

"Arkadaşlık, aynı olmak zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Her zaman aynı fikirde olmak zorunda olduğunuz anlamına da gelmez. Aksine, arkadaşlık, kendinize sadık kalabileceğiniz, diğerine saygı ve güvenle yaklaşabileceğiniz ve ona gerçeği söyleyebileceğiniz anlamına gelir. 1925'te Dostluk Antlaşması'nın imzalanmasından bu yana Türkiye ve İsviçre bir asırdan fazla süredir dostluklarını sürdürmektedir."

Scheurer, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail-Filistin meselesine işaret ederek, "Bugün, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan savaşı ve Gazze'deki acımasız savaşın ardından, çok sayıda karmaşık zorlukla karşı karşıyayız. Bu zorluklar karşısında, Türkiye ile İsviçre arasındaki dostluğun, korunması gereken ortak değerler ve ilkelere dayandığı giderek daha açık hale gelmiştir." diye konuştu.

Büyükelçi Scheurer, "İsviçre ile Türkiye arasındaki bağların bugün, yarın ve gelecek nesiller boyunca gelişmeye devam etmesi dileğiyle. Yaşasın İsviçre, Yaşasın Türkiye." dedi.

Konuşmaların ardından sanatçı Mustafa Sandal kısa bir konser verdi.