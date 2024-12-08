İtalya Büyükelçiliğine Saldırı - Son Dakika
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İtalya Büyükelçiliğine Saldırı

Şam'daki İtalya Büyükelçiliği'ne silahlı bir grup girdi, üç aracı gasbetti. Diplomatlar güvende.

08.12.2024 17:11
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(ANKARA) - İtalya Dışişleri Bakani Antonio Tajani, silahlı bir grubun Şam'daki İtalya Büyükelçiliği rezidansına girerek üç aracı gasbettiğini açıkladı.

İtalya Dışişleri Bakani Antonio Tajani, silahlı bir grubun Şam'daki İtalya Büyükelçiliği rezidansına girerek üç aracı gasbettiğini açıkladı. Tajani, silahlı grupların Büyükelçi ve diplomatik misyonu koruyan jandarma güçlerine karşı herhangi bir şiddet kullanmadığını belirtti. İtalyan Bakan, silahlı grubun Büyükelçilik binasında "Esad yönetimine bağlı askerlerin veya özel belgelerin bulunup bulunmadığını" kontrol etmek istediğini tahmin ettiğini söyledi.

Tajani, ayrıca Büyükelçi ve İtalyan diplomatik misyon personelinin saldırıdan önce farklı ve bir güvenli yere geçiş yaptığını belirtti.

Kaynak: ANKA

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