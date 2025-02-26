İtalya'da Bakan Santanche'ye Güvensizlik Oyu Reddedildi

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İtalya'da sağ koalisyon iktidarının Turizm Bakanı Daniela Santanche hakkında, bir dönem yöneticisi olduğu yayıncılık şirketinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yargılanacak olması nedeniyle muhalefet partilerince verilen güvensizlik oyu önergesi, Temsilciler Meclisi'nde reddedildi.

Bakan Santanche'nin Kovid-19 pandemisi (2020-2021) sırasında yöneticisi olduğu Visibilia yayıncılık şirketinin, kıdem tazminatlarına yönelik ödemelerde İtalya Sosyal Güvenlik Kurumuna (INPS) karşı ağır dolandırıcılık suçu işlediği şüphesiyle yargılanacak olması, ikinci kez parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin gündemine geldi.

Muhalefetteki sol partilerin, bugüne kadar istifa çağrısı yaptıkları 63 yaşındaki Santanche'nin bakanlığının düşürülmesi için verdikleri güvensizlik oyu önergesi bugün Temsilciler Meclisi genel kurulunda tartışıldı ve ardından oylandı.

Genel kuruldaki görüşmeler sırasında söz alan Santanche, muhalefetin kendisi hakkında ikinci kez güvensizlik oyu önergesi verdiğini hatırlatarak, "Bir şeyden eminim, bana saldırılarınız ve zulmünüz burada bitmeyecek. Yakında başka bir ön duruşma olacak. Şimdiye kadar suçlamayı duyduk. Eğer suçlanırsam istifamı da değerlendireceğim. Ama bunu tek başıma yapacağım. Baskı ve zorlama olmadan." diye konuştu.

Muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte ise Bakan Santanche'nin dürüst davranmadığını, kendilerinin de bundan hoşnut olmadıklarını söyledi.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein da bakan hakkındaki güvensizlik oyu önergesi görüşülürken, Başbakan Giorgia Meloni'yi meclisten kaçmakla itham etti.

400 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'ndaki oylamada, 134 "evet" oyuna karşılık, iktidardaki sağ partilerin 206 "hayır" oyuyla güvensizlik oyu önergesi reddedildi.

Sol muhalefet, Nisan 2024'te de söz konusu soruşturmada adı geçtiği için Santanche hakkında güvensizlik oyu önergesi vermiş, bu önergede Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'ndaki oylamada reddedilmişti.