İtalya'nın doğusunda bulunan Foggia kentindeki cezaevinde 2 mahkumu dövdükleri gerekçesiyle 10 cezaevi polisinin gözaltına alındığı bildirildi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Foggia Cezaevinde görevli 10 polis hakkında mahkumlara kötü muamele, işkence ve darp gibi suçlamalardan ihtiyati gözaltı tedbiri uygulandı.
Şüpheli cezaevi polislerinin, 11 Ağustos 2023'te iki mahkuma şiddetli dayak olayına karıştıkları belirtildi.
Soruşturmada, polislerin uygulanan şiddeti gizlemek ve mahkumların yaralanmalarının teşhisini engellemek amacıyla sahte belge düzenleyip imzalattıkları, ön soruşturma hakiminin kararıyla ev hapsine alındığı kaydedildi.
Ülkede geçen ay da Reggio Emilia kentindeki cezaevinde, Tunuslu bir mahkumun gardiyanlar tarafından elleri ve kolları bağlanmış, kafasına yastık kılıfı geçirilmiş haldeyken darbedildiği ve işkenceye maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.
Son Dakika › Güncel › İtalya'da Cezaevi Polisleri Mahkumlara İşkence Yaptığı İddiasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika
Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Eflatun filminin galası Torun Center'da gerçekleştirildi. Yönetmen Cüneyt Karakuş, filmin senaryosunun 2013'te kaleme alındığını ve pandemi öncesi çekimlerin tamamlandığını belirtti. Film, görme engelli bir kadının saf ve gerçek aşkı bulma hikayesini anlatıyor. Ayrıca, film Japonya, Kırgızistan, Bangladeş ve Fransa gibi ülkelerde de gösterildi.
Almanya, İsviçre ve Çekya'daki dış temsilciliklerde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü için törenler düzenlendi. Törenlerde, Çanakkale Zaferi'nin önemi vurgulandı ve şehitler anıldı. Konuşmalarda, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin milli bilincini güçlendirdiği ve Türkiye'nin aydınlık yarınlara ilerlemesinde önemli bir rol oynadığı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yerel seçimler vesilesiyle bazı tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Bunların hiçbir zemine sahip olmadığını ifade etmek isterim. Yerel seçimler, makro politikaların değişme ihtimali olan seçimler değil. Yerel seçimler, yerel seçimlerdir. Genel seçimlerle Meclis, hükümet belirlenir. Ulusal düzeyde politikalar belirlenir. Yerel seçimler ise şehrimizin yönetimiyle, yerel hizmetlerle ilgili seçimlerdir. Yerel seçimler vesilesiyle makro politikalarımız konusunda yapılan tartışmaların hiçbir zemine sahip olmadığını, spekülatif birtakım söylemlerden ibaret olduğunu ifade etmek isterim” dedi.
Manisa'da geçtiğimiz günlerde iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavga, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Keşir, Afyonkarahisar'da yapılan konuşmalarda Ankara'da DEM ile kol kola gezen adayların farklı bir söylem sergilediğini belirtti. Ayrıca, Afyonkarahisar'da DEM'in olmadığını ve bu tür söylemlerin sadece siyaset yapmak adına yapıldığını ifade etti.
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