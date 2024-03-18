İtalya'da Cezaevi Polisleri Mahkumlara İşkence Yaptığı İddiasıyla Gözaltına Alındı

Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede planımızı yapmış durumdayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2025 yılı için yüzde 15'ler civarında bir enflasyon öngördüklerini, 2026 için ise tek haneli enflasyona dönüşü öngördüklerini belirtti. Yılmaz, ayrıca küresel ekonomide toparlanmanın yavaş ve düzensiz de olsa sürdüğünü ifade etti ve enflasyonla mücadele, mali disiplin, cari açığın azaltılması gibi konularda çalışmalar yaptıklarını söyledi.