İtalya'da öğrenciler eğitim politikalarını protesto etti, Roma'da polise fişek atıldı - Son Dakika
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İtalya'da öğrenciler eğitim politikalarını protesto etti, Roma'da polise fişek atıldı

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İtalya\'da öğrenciler eğitim politikalarını protesto etti, Roma\'da polise fişek atıldı
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İtalya'da lise çağındaki öğrenciler, hükümetin eğitim politikalarını ve yabancı öğrenci sınırlamasını protesto için birçok kentte yürüdü. Roma'da güvenlik güçlerine fişek atılırken Eğitim Bakanlığı'na taş atıldı, Torino'da 1 öğrenci gözaltına alındı.

İtalya'da birçok kentte öğrenciler, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin eğitim politikalarını protesto etmek için meydanlara indi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülke genelinde çoğunluğu lise çağında olan öğrenciler, bugün "Okullarda grev var" çağrısıyla okula gitmeyerek, protesto yürüyüşleri düzenledi.

Öğrenciler, hükümetin eğitime daha fazla kaynak ayırmamasını, eylül ayında sınıflardaki yabancı öğrenci sayısını yüzde 30 ile sınırlandıran kararname çıkarmasını ve genel olarak eğitim politikalarını protesto etmek için meydanlara indiklerini belirtti.

Başkent Roma'da sabah saatlerinde başlayan yürüyüşte zaman zaman tansiyon yükselirken, bazı öğrenciler, çöp kutularını bariyer yapıp güvenlik güçlerine fişek ve ses çıkaran patlayıcılar attı.

Öğrenci kortejinin Eğitim Bakanlığı önünden geçtiği sırada bazı öğrencilerin binaya taş ve fişek attığı görüldü.

Bu arada, Roma'daki yürüyüşte bazı öğrencilerin de İsrail ve ABD bayraklarını ateşe verdiği basına yansıdı.

Torino kentindeki yürüyüşte de protestocu öğrencilerle güvenlik güçleri zaman zaman karşı karşıya geldi.

Öğrencilerin attığı taş gibi cisimlere karşılık güvenlik güçleri tazyikli su sıkarak müdahalede bulundu.

Torino'daki olaylarda güvenlik güçleriyle çatıştığı belirtilen 1 öğrenci gözaltına alındı.

Roma ve Torino dışında, Milano, Padova, Napoli gibi pek çok kentte de öğrenciler, hükümeti protesto için meydanlara indi.

Milano'daki protestoda öğrenciler özellikle, sınıflarda yabancı öğrenci sayısını yüzde 30'la sınırlayan hükümet kararnamesine tepki gösterdi.

Ülke genelindeki protesto yürüyüşlerinde öğrencilerin, Filistin'e desteklerini göstermek için çok sayıda Filistin bayrağı taşıdığı görüldü.

Kaynak: AA
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