İtalya'da Referandum Geçersiz - Son Dakika
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İtalya'da Referandum Geçersiz

09.06.2025 19:35
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İtalya'da yapılan referandumda katılım %30,5 ile gereken %50+1'in altında kalınca geçersiz sayıldı.

İtalya'da yabancıların vatandaşlık almasını düzenleyen yasada ikamet şartındaki sürenin azaltılması ile işçi haklarındaki bazı düzenlemelerde değişiklik talebi için gidilen referandumda katılım sayısı yüzde 50+1'in altında kaldı ve referandumun geçerli olması için gerekli yeterli çoğunluk sayısına erişilemedi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede kayıtlı 51,3 milyon seçmeni ilgilendiren, iki konuda toplam 5 sorunun oylandığı referandumda dün başlayan ve bugün de süren oy verme işlemi, yerel saatle 15.00 (TSİ 16.00) itibarıyla sona erdi.

Referandumda halka, farklı renkte oy pusulalarında 5 soru soruldu.

Sandığa gidenler, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden gelip İtalya'da yaşayan yabancıların vatandaşlık alması için gereken koşullardan biri olan 10 yıl kesintisiz ikamet etme şartındaki sürenin 5 yıla düşürülüp düşürülmemesini, haksız işten çıkarmalara karşı yeniden işe iade zorunluluğunun geri getirilip getirilmemesini, 16 kişiden az çalışanı olan küçük işletmelerde işten çıkarma tazminat limitlerinin esnetilip esnetilmemesini, belirli süreli sözleşmelerin yaygınlaştırılmasının sınırlandırılıp sınırlandırılmamasını ve de alt yüklenicilerde iş güvenliği sorumluluğunu artırma ile iş kazalarında müteahhitlerin sorumluluğunun genişletilip genişletilmemesini oyladı.

Sandıkların kapanmasıyla birlikte resmi olmayan ilk sonuçlar da basına yansımaya başladı.

İtalyan Rainews24 kanalının verdiği resmi olmayan ilk sonuçlara göre, referanduma katılım oranı yüzde 30,5 oldu.

Bu katılım oranı dolayısıyla, referandumda 5 ayrı soruda "Evet" oyları farklı şekilde çoğunlukta olmasına karşın halk oylamasının geçerli sayılabilmesi için gerekli olan yüzde 50+1'e ulaşılamadığı için referandum geçersiz kaldı.

Referandum sonuçlarına tepkiler: İktidardaki sağ sonuçtan memnun

İktidardaki sağ partilerin referandumda çekimser kalması, halk oylamasında yeterli katılım sayısına erişilememesi ve geçersiz sayılmasında etkin oldu. Dolayısıyla, referandumun geçersiz kalması Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarı açısından "zafer" olarak kabul edildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, TG1 kanalına yaptığı değerlendirmede, "Referandumları kullanarak hükümete saldırmak isteyen sol ve muhalefet için bir yenilgi oldu. Kötü gitti, hükümet güçlendi, muhalefet zayıfladı. Belki referandum yasasını değiştirmemiz gerekiyor, muhtemelen daha fazla imzaya ihtiyacımız var. Ayrıca örneğin yurt dışındaki İtalyanlar için yüz binlerce, milyonlarca oy pusulasını taşımak için çok para harcadık ve bunlar boş çıktı." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini de referandumun yeterli katılım sayısına ulaşılamadığı için geçersiz kalmasının, sol ve müttefikleri için "büyük bir yenilgi" olduğunu söyledi.

Salvini, AB dışından gelen yabancıların vatandaşlık alma süresinin kısaltılmasının yanlış bir fikir olduğunu ve bunun kabul görmediğini ifade etti.

Hükümet programının uygulanmasından sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Giovanbattista Fazzolari de "Muhalefet, bu referandumu Meloni hükümeti üzerinde bir oylamaya çevirmeye çalıştı. Buna yanıt açık görünüyor. Hükümet, bu sınavdan güçlenerek çıkıyor ve sol daha da zayıflıyor." dedi.

Referanduma destek veren sol ve sendikalar, sonucun "yenilgi" olmadığı görüşünde

Halk oylamasının arkasında duran sol partiler, sendika ve sivil toplum kuruluşları ise ortaya çıkan sonucun yenilgi olmadığı görüşünü savunuyor.

Referandum fikrine destek veren muhalefet partilerinden Daha Fazla Avrupa partisinin lideri Riccardo Magi, "Örgütlü çekimserlik kazandı ve bilgi eksikliğiyle kendini güçlendirdi ama yenilmiş hissetmiyoruz çünkü artık var olmayan bir konuyu, yani vatandaşlık yasası reformunu kamuoyu gündemine geri getirdik." görüşünü paylaştı.

Referanduma destek verip, 5 soru için de "Evet" kampanyası yapan ülkenin büyük işçi sendikalarından İtalya Genel İş Konfederasyonu'nun Genel Sekreteri Maurizio Landini, düzenlediği basın toplantısında, "Amacımız yeter sayıya ulaşmaktı, buna ulaşamadığımız açık. Bugün zafer günü değil. Aynı zamanda son veriler bize ülkemizde oy kullanan 14 milyondan fazla insan olduğunu ve bunlara yurt dışındaki İtalyanların da ekleneceğini söylüyor. Bu önemli bir sayı, bir başlangıç ??sayısı. Referandumlarla gündeme getirdiğimiz sorunlar masada kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

İtalyan basınında sonuçları değerlendiren uzmanlar ise katılımın yeterli sayının farklı şekilde altında kalması sebebiyle geçersiz olmasının, bu referandumun gerçekleşmesini sağlayanlar açısından olumsuz bir sonuç olduğunu ifade etti.

Haber ve yorumlarda, referandumun geçerli olması için gereken yeterli sayıya ulaşılamamasının, seçmenleri harekete geçiremeyen sol ve sendikalar için bir "yenilgi" olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Referandum Geçersiz - Son Dakika

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