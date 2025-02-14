İtalya'dan AB Savunma Harcamalarına Destek

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İtalya hükümeti, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in savunma harcamalarının artırılmasına yönelik yeni girişimlerini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'den yapılan yazılı açıklamada, "İtalya hükümeti, AB Komisyonu Başkanı'nın savunma sektörüne yatırımları artırmaya yönelik yeni girişimlere ilişkin duyurusunu memnuniyetle karşılamaktadır. Bu girişimler, uzun süredir İtalya tarafından talep edildiği gibi; bu tür harcamaların İstikrar Paktı'ndan hariç tutulmasını içermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bu, doğru yönde atılmış ilk ve temel bir adımdır ve ortak mali araçların oluşturulmasıyla desteklenmelidir." denildi.

İtalya hükümetinin, bu önemli hedeflere birlikte ulaşmak için AB kurumları ve diğer üye devletlerle yapıcı şekilde çalışmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, bu doğrultuda, AB savunma kitabının yakında sunulmasının önemli bir adım olacağı belirtildi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda üye ülkelerin savunma harcamalarını Birlik bütçe kurallarından muaf tutmayı teklif edeceğini belirtmişti.

Konferansta, "Avrupa'nın savunma harcamalarında bir artışa ihtiyacımız var." diyen von der Leyen, muafiyet maddesi ile üye ülkelerin AB mali kurallarından etkilenmeden savunma harcamalarını önemli ölçüde artırabileceklerini kaydetmişti.