ITC, Kerkük Vali Yardımcısını Tanımadı - Son Dakika
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ITC, Kerkük Vali Yardımcısını Tanımadı

Irak Türkmen Cephesi, Kerkük'te vali yardımcılığına seçilen kişiyi adayları olmadığı açıkladı.

14.10.2024 21:46
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Irak Türkmen Cephesi (ITC), Kerkük vali yardımcılığına seçilen kişinin adayları olmadığını ve bu göreve hiçbir aday göstermediğini duyurdu.

Irak Türkmen Cephesi yayımladığı yazılı açıklamada, Kerkük'te tüm siyasi tarafları endişelendiren önemli siyasi gelişmelerin yaşandığı belirtildi.

Kerkük il meclisinde yapılan olağanüstü oturumda vali yardımcılığına getirilen kişinin, Irak Türkmen Cephesi adayı olmadığı vurgulanan açıklamada, kentte kurulan yerel idarenin Kerküklülerin iradesi dışında kurulduğu kaydedildi.

Irak Türkmen Cephesinin söz konusu idarede hiçbir şekilde yer almadığına ilişkin tutumunun sabit olduğu dile getirilen açıklamada, konuyla ilgili Irak federal mahkemesine yaptıkları başvurunun sonucunu bekledikleri, bu gelişmelere ilişkin ilk günkü gibi Türkmenlerin üzerine düşen tarihi ve milli sorumluluktan taviz verilmediğinin altı çizildi.

Türkmenler Kerkük'ün istikrarı ve tüm gruplarının haklarının elde edildiği bir kent için mücadelesini sürdüreceği tekrarlandı.

Irak Türkmen Cephesinden bağımsız olarak aday olan Yavuz Hamit, Kerkük il meclisinin olağanüstü oturumunda vali yardımcısı görevine seçilmişti.

Kaynak: AA

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