ITC Kerkük Yerel Yönetimini Reddetti

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, Kerkük'te tüm bileşenler arasında dönüşümlü vali formülü uygulanmadan oradaki yerel yönetimi reddetmeye devam edeceklerini belirtti.

Ağa, Bağdat'ta ITC temsilciliğine gelen Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin vilayetlerden sorumlu temsilcisi Muhammed Fetlavi ve yanındaki heyetle Kerkük ve çevresindeki son gelişmeleri ele aldı.

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Ağa, Başbakan Sudani'nin, kendi başkanlığındaki komisyondan "Kerkük'teki durumla ilgili ITC Başkanı ve ITC'nin görüşlerinin yer almadığı bir raporu kabul etmeyeceğini" söylediğinin kendisine aktarıldığını ifade etti.

Kerkük Valilik seçimini kabul etmediklerini ve oradaki yerel hükümeti boykot etmeyi sürdürdüklerini anımsatan Ağa, şunları kaydetti:

"Ziyarete gelen heyete, Kerkük'teki yerel yönetimi, dönüşümlü vali sistemi uygulanmadan ve 2026 yılında valilik makamının Türkmenler'e verilmesi için yazılı taahhüt olmadan (yerel yönetimi) reddetmeye devam edeceğimizi aktardım. Kerkük ve onu kapsayan tüm ilçe ve kasabalardaki bürokraside Türkmenlerin de yer aldığı adil bir düzen oluşturmadan da Kerkük yerel yönetimini kabul etmeyeceğiz. Kerkük'teki güvenlik kontrolünün sadece devlete bağlı güçlerin elinde olması gerektiği ısrarımızı da yineledik."