İtfaiye Eri Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtfaiye Eri Yangında Hayatını Kaybetti

İtfaiye Eri Yangında Hayatını Kaybetti

Esenler'de çıkan yangında müdahale eden itfaiye eri Furkan Sayın, yangın sonrası çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı.

14.02.2025 11:28  Güncelleme: 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canan İLARSLAN/ ESENLER'de 3 katlı binanın çatı katındaki yangına müdahale eden itfaiye eri Furkan Sayın (27) çatıdan düştü. Hastaneye kaldırılan Sayın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangın, dün gece saatlerinde Tuna Mahallesi 660. Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, itfaiye eri Furkan Sayın 3. kattan yere düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sayın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bugün polis ve itfaiye ekipleri yangının çıktığı binada inceleme yaptı.

'YÜKSEKTEN DÜŞÜYOR'

Furkan Sayın'ın eniştesi Bayram Şahin "Furkan gece saatlerinde görevi gereği bir yangına gidiyor. Yüksekten düşüyor. Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor. Orada vefat etmiş. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacağız. Bağcılar İtfaiyesi'nde tören olacak. Sonra Kastamonu Taşköprü'ye götüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

İnceleme, Güvenlik, Esenler, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtfaiye Eri Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
12:01 Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu
11:39 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı Aynı ürüne iki kat fiyat 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat
10:53 Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
16:43 Icardi’den Mourinho’ya “Goat“ yanıtı Icardi'den Mourinho'ya "Goat" yanıtı
16:41 42 yıl komadan kalan kadının hazin hikayesi yürek burktu 42 yıl komadan kalan kadının hazin hikayesi yürek burktu
16:35 Alişan, eşi Buse Varol ile Umre’ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu Alişan, eşi Buse Varol ile Umre'ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu
16:35 Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
16:25 Almanya’yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
16:20 Meltem Miraloğlu’nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti
15:50 Mabel Matiz imaj değiştirdi Saçlarını kısacık kestirdi Mabel Matiz imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 12:41:54. #1.12#
SON DAKİKA: İtfaiye Eri Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.