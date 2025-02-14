İtfaiye Eri Yangında Hayatını Kaybetti

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Canan İLARSLAN/ ESENLER'de 3 katlı binanın çatı katındaki yangına müdahale eden itfaiye eri Furkan Sayın (27) çatıdan düştü. Hastaneye kaldırılan Sayın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangın, dün gece saatlerinde Tuna Mahallesi 660. Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, itfaiye eri Furkan Sayın 3. kattan yere düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sayın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bugün polis ve itfaiye ekipleri yangının çıktığı binada inceleme yaptı.

'YÜKSEKTEN DÜŞÜYOR'

Furkan Sayın'ın eniştesi Bayram Şahin "Furkan gece saatlerinde görevi gereği bir yangına gidiyor. Yüksekten düşüyor. Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor. Orada vefat etmiş. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacağız. Bağcılar İtfaiyesi'nde tören olacak. Sonra Kastamonu Taşköprü'ye götüreceğiz" dedi.