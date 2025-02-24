Iwate'de Orman Yangını Devam Ediyor

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TOKYO, 24 Şubat (Xinhua) -- Japonya'nın Iwate vilayetine bağlı Ofunato kentinde 6 gündür süren orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Japonya'nın devlete ait televizyon kanalı NHK'nın bildirdiğine göre Ofunato'nun Sanriku bölgesinde 19 Şubat'ta başlayan yangın henüz söndürülemedi. Haberde pazartesi sabahı birçok noktada duman görüldüğü, yetkililerinse yangının ne zaman tamamen kontrol altına alınacağı konusunda henüz kesin bir bilgi veremedikleri belirtildi.

Vilayet yönetimine göre pazartesi sabahı itibarıyla yaklaşık 324 hektarlık alan yandı; öte yandan şu ana kadar herhangi bir yaralanma ya da bina hasarı bildirilmedi.

Ofunato kentinin Tahama bölgesindeki 62 hanede yaşayan 157 kişi için verilen tahliye emri yürürlükte kalmaya devam ederken, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Iwate vilayetinin güney kıyı bölgesinde 7 gündür kuru hava uyarısı yürürlükte bulunuyor.