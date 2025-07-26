İYİ Parti'den Düğün Şahitliği

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin çalışanlarından Onur Umut Tazeoğlu ile Ecem Sadioğlu çiftinin nikah şahitliğini yaptı.
İYİ Partiden yapılan açıklamada, Dervişoğlu'nun, Onur Umut Tazeoğlu ile Ecem Sadioğlu çiftinin Ankara'daki düğününe katıldığı belirtildi.
Çiftin nikah şahitliğini yapan Dervişoğlu, çifte mutluluklar diledi.
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