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İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu istifa etti - Son Dakika
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İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu istifa etti

İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu, partiden istifa ettiğini açıkladı. Ensarioğlu, bugünden itibaren İYİ Parti İl Başkanlığı görevinden ve partiden istifa ettiğini belirtti. Diyarbakır genelinde ise toplu istifaların yaşandığı ifade edildi.

İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu istifa etti
16.12.2023 - 18:39,
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İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu, partiden istifa ettiğini bildirdi.

Ensarioğlu, merkez Kayapınar ilçesindeki İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında, bugünden itibaren İYİ Parti İl Başkanlığı görevinden ve partiden istifa ettiğini belirtti.

Ensarioğlu, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla aslında Diyarbakır'ın genelinde istifalar olacak. Bütün ilçe başkanlarım, il yönetimi, il yönetim kurulu arkadaşlarım, gençlik kolları, kadın kolları tamamen ve ayrıca 12 bin 750 üyeyle beraber toplu istifa yaptık. Şimdi siyaset hiçbir zaman bitmeyen bir olgudur, bir harekettir. Şu an için herhangi bir partiye katılımımız söz konusu değildir. Hür ve bağımsız olarak kalacağız."

Kaynak: AA
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Diyarbakır, Kayapınar, İYİ Parti, Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu istifa etti - Son Dakika
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