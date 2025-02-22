İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: "Bize Destek Olun. Bir Kere de Bana Verin Yetkiyi Görün Etkiyi"

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(İZMİR) – İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Ben bu zamana kadar hep doğruları konuştum. Bundan sonra konuşmak değil. Çözmek, üretmek ve yapmak istiyorum. Sizden İzmir'in bana sahip çıkmasını istiyorum. Bize güç verin, bize destek olun. Verin yetkiyi görün etkiyi dediler. Bir kere de bana verin yetkiyi görün etkiyi. Ben sizin hizmetkarınızım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir programı kapsamında ekonomi dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Program kapsamında Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı ziyaret eden Dervişoğlu ardından İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

Ata: "Artan maliyetler, haksız rekabet nedeniyle birçok meslek dalında ciddi sıkıntılar yaşanıyor"

Ekonomik kriz ortamında esnafın sorunlar yaşadığını kaydeden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, "Esnaf ve sanatkarlar bu ülkenin belkemiğidir. Çalışan, üreten, istihdam sağlayan, ekonominin en temel taşlarındandır. Ancak esnafımızın artan sorunları, artan maliyetler, azalan kazançlar, haksız rekabet ve yeterli desteğin olmaması nedeniyle birçok meslek dalında ciddi sıkıntılar yaşanıyor" ifadesini kullandı.

"Korsan taşıyıcılar ticari taksi sahiplerini büyük kayıplara uğratıyorlar"

Başlıklar halinde sektörel bazlı yaşanan sorunlar hakkında bilgi veren Ata, "Ulaşım esnafımız büyük bir mücadelenin içinde. En büyük sorunlarından biri korsan taşımacılığı. Bugün vergi vermeyen korsan taşıyıcılar ticari taksi sahiplerini büyük kayıplara uğratıyorlar. Minibüsçülerimiz, kayıt dışı taşımacılarla rekabet etmek zorunda kalıyorlar. Esnafımızın hakkının savunulması gerekiyor. Korsan taşımacılıkta, cezaların yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Esnafın en büyük sorunların biri artan maliyetler. Akaryakıt fiyatları, sigorta primleri, yedek parça fiyatları o kadar yükseldi ki... Kazanç yok, zarar var. Taşımacı esnafımızın sürdürülebilir gelir elde etmesi için destekler verilmeli. Bu destekler verilmezse ulaşım esnafı kontak kapatmak zorunda kalacaktır" diye konuştu.

"Belediyeler esnafla yarışır hale geldi"

Ata, "Bugün ayakkabı sektörü büyük bir sıkıntı içinde. Atölyeler teker teker kapanıyor. Çünkü esnaf, Çin'den gelen ucuz ve kalitesiz ürünlerle rekabet edemiyor. İthalata karşı yerli üreticiyi koruyacak düzenlemeler yapılmalı, vergisiz ve düşük maliyetli ithal ayakkabıların denetimi artırılmalı, esnafın hammaddeye erişimi kolaylaştırılmalı. Bu düzenlemeler yapılmazsa ayakkabıcılık sektörü kan kaybetmeye devam edecektir. Lokantalar, restoranlar ve kafeler, ciddi maliyet baskısı altında. Belediyelerin açtığı kent lokantaları, lokantacı esnafı için yeni bir endişe haline geldi. Halkın kasabı, halkın bakkalı… Sanki belediyeler esnafla yarışır hale geldi. Belediyeyi de anlıyorum. Vatandaşa uygun fiyatlı yemek sunma derdindeler. Vatandaşımızın uygun fiyatla yemek yemesine karşı çıkmamız mümkün değil. Biz diyoruz ki, gelin esnafla rekabet etmek yerine birlikte çalışalım. Belediyemiz, yardım muhtaç kişilere özel bir kart tahsis etmektedir. Bu karta bakiye yüklenerek, ihtiyaç sahiplerinin kent lokantaları yerine esnaf lokantalarında yemek yiyebilmesi sağlanmalıdır. Bu model, halk ekmek büfeleri için de uygulanabilir. Belediye, fırıncılarla rekabet etmek yerine onlarla işbirliği yapılabilir. Esnafla işbirliğiyle hem ekonomik sürdürülebilirlik sağlanır hem de halkın ihtiyaçları uygun fiyata karşılanır. Bu model, tüm Türkiye'ye örnek teşkil edebilecek bir sistemdir" ifadesini kullandı.

Dervişoğlu: "Bir kararnameyle çözülebilecek meseleler"

Sorunlar için çözüm önerileri sunan değil çözen görevde olmak istediğini ifade eden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Her geldiğimde dert dinledik, dertlerin çözümü için düşüncelerimizi söyledik. İnşallah Allah sorunların çözümünü bize nasip eder. Bir dahaki gelişimizde nasıl çözdük onu konuşuruz. Bahsedilen meseleler tek imzayla çözülebilecek meseleler. Ama esnafın meselelerinin artarak büyümesi, Türkiye'de yönetim anlayışının tartışılması gerektiğini karşımıza çıkarıyor. Basitçe, bir kararla, bir kararnameyle çözülebilecek meselelerin karşımızda çözümsüzmüş gibi gündem oluşturması kabul edilebilir değildir.

"Esnaf, rekabet edeceğimize işbirliği içinde rekabetimiz sürsün diyor"

Kent lokantası problemi… Esnaf, rekabet edeceğimize işbirliği içinde rekabetimiz sürsün diyor. Bir belediye elbette halkına ucuz ekmek vermek, ucuz yemek yedirmek isteyecektir. O kasadan çıkan şey, esnafın sunduğu çözüm önerisiyle bir çözüm ortamı yaratma düşüncesiyle tartışılsa o zaman bu problemler hiç konuşulmayacak demektir. Belediyelerin yaptığı uygulamaların esnafımıza verdiği zararı ortadan kaldıracak formülün birlikte oluşturulması için önerimizi paylaşacağım. Umarım bu durum düşünceden eyleme dönüştürülerek sorun olmaktan çıkarılır.

"Ben artık esnafın genel başkanı olmaya adayım"

Bana önceden 'esnafın milletvekili' diyordunuz. Ben artık esnafın milletvekili olmayı bıraktım. Ben artık esnafın genel başkanı olmaya adayım. Şoför esnafının durumunu biliyorum. Mazot, yedek parça fiyatları, servis harcamalarının ne olduğunu ve bunun şoför esnafını ne kadar derinden etkilediğinin şahidiyim. Bir de korsan, herhangi bir sorumluluk icap ettirmeyen taşımacılık ciddi bir problem yaratıyor esnafımızda. Masrafları kısamıyorsunuz. Dolayısıyla esnafa zarar etmekten başka seçenek kalmıyor. Özellikle taşımacılık sektöründe desteklerin yeniden gözden geçirilmesi zorunludur."

"Türk siyaseti hayatı boyunca KDV, vergi, stopaj ödememiş insanlar tarafından yönetiliyor"

İktidarın esnafın sorunları noktasında çözümsüz kalmasının eleştiren Dervişoğlu, "Esnafın derdi benim derdim. Ben bu kentin siyasilere yüklediği sorumluluğun kolektif bir şuurla oluşturulduğuna tanık oldum. Ben sizin doğrularınızdan yola çıkarak kendime siyasi yol haritası tanzim ettim. Dert varsa derdi çekene sorarsınız, derdin nasıl çözüleceğini en iyi o bilir. Ama Türk siyaseti maalesef hayatı boyunca KDV, vergi, stopaj ödememiş insanlar tarafından yönetiliyor. Onun için çözümün çok kolay olduğu alanlarda bile çözümü gerçekleştirebilmek noktasında zorlanıyoruz. Küçük sorunların çözümünde boğulan bir Türkiye imajı oluyor" diye konuştu.

"Sizden İzmir'in bana sahip çıkmasını istiyorum"

Seçimler için İzmir'den destek isteyen Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Daha önce yaşadığımız krizlere baktığımızda bu kriz çok uzun sürdü. 1994 krizi de büyük bir krizdi. O krizi bu ülke 7,5 ayda aştı. 2000-2001 yıllarındaki krizler çok ağırdı. O krizleri 2,5 yılda aştık. Şimdi 7 yıldır krizdeyiz. Ama 7 yıldır krizin aşılması için doğru adımların atılıp atılmadığını tartışma noktasındayız. Bir program uygulanıyor. O programın kesintisiz sürdürülmesini temin etmek, bu yönetim anlayışıyla mümkün değil. İş dünyasından insanların sorunlarımızla alakalı konuşması tartışılıyor, insanlar baskılanıyorlar. Siyasetin söz söyleme kabiliyeti kısıtlanıyor. Türkiye'de konuşması gerekenler konuşmuyor. Konuşanların tehdit edildiği, yargılandığı, yasaklandığı bir ortam oluştu. Buna ses çıkarılması icap eden yer demokrasi kültürüyle yetişmiş insanların çoğunlukta olduğu yerlerdir. İzmir o sebeple çok önemlidir. İzmir, ses çıkarmak mecburiyetindedir. Bu sesi Ankara'ya taşımak da İzmir'in emrine uyan siyasilerin görevi arasındadır. Ben doğruları İzmir'de edindim, doğruları anlatmayı İzmir'de öğrendim. O yüzden benim söylediğim hiçbir şeyde isteklerinize ters düşen bir şey bulamazsınız. Çünkü ben sizin adınıza konuşmak için siyaset yapmayı sürdürüyorum. Kendi siyasi ikbalim için konuşmalar yapsaydım bugüne kadar söylediklerimle yaptıklarım arasında çelişkiler olurdu. Ben bu zamana kadar hep doğruları konuştum. Bundan sonra konuşmak değil. Çözmek, üretmek ve yapmak istiyorum. Sizden İzmir'in bana sahip çıkmasını istiyorum. Bize güç verin, bize destek olun. Bizim dilimiz İzmirce. Verin yetkiyi görün etkiyi dediler. Bir kere de bana verin yetkiyi görün etkiyi. Ben sizin hizmetkarınızım. Davanızın davacısıyım."