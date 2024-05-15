İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, \'etki ajanlığı\' düzenlemesine tepki gösterdi

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(ANKARA)-İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "9. yargı paketi" ile gündeme gelen 'etki ajanlığına' tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'hodri meydan' diyen Dervişoğlu, Türkiye'nin en fazla sığınmacı ve kaçak barındıran ülke olmasının tesadüf olmadığını söyledi.

TBMM'de partisinin haftalık grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 9. yargı paketinde yer alan "etki ajanlığı" düzenlemesini eleştirdi. İktidarın ülkeyi 'dünyanın mülteci kampı'na çevirdiğini" söyleyen Dervişoğlu "ilk taşı ben atıyorum" dedi. Türkiye'de yaşananları George Orwell'in 1984 adlı romanında yaşananlara benzeten Dervişoğlu şöyle konuştu:

"Türkiye'de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar hakkında hapis cezası vereceklermiş. Vay vay vay görüyor musunuz? İlk önce Türkiye'yi dünyanın mülteci kampı haline getirdiler şimdi de bu demografik işgale karşı çıkanları hapisle tehdit ediyorlar. Gerçekten merak ediyoruz. 21. yüzyılda Türkiye'yi George Orwell'ın 1984 adlı distopyasına sürükleme isteklerinin sebebi nedir acaba? Madem ki mesele Türkiye'de bulunan yabancılar ise o halde ilk taşı ben atıyorum. Diyorum ki Türkiye en fazla sığınmacı ve kaçak barındıran ülke konumuna geldiyse bu sıradan bir tesadüfün eseri değildir. Bu hükümetin bilinçli politik tercihlerinin doğal sonucudur. Şimdi bu gerçekleri konuşuyoruz diye Türkiye'yi sessiz bir istilaya teslim etmek isteyen bu hükümete karşı çıkıyoruz diye akılları sıra bizleri ajan olarak suçlayacak olan varsa buradan hodri meydan diyorum. Sayın Erdoğan şayet ajan arıyorsanız memlekete doldurduğunuz yabancıların içinde arayın."