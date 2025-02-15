İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Tomarza Açıklamaları

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Muhabir: Halil YATAR - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(KAYSERİ) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Hizmet belediyeciliği bu. Doğru işler yaparsanız istese de önünüzü kimse kesemez. Ayrıca bu insani, beşeri ilişkileri doğru bir biçimde sürdürebilirseniz sizin için muvaffakiyet hedefi gerçeğe dönüşür. Türkiye'nin arzuladığı da budur aslında" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kayseri'deki temasları çerçevesinde Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'u ziyaret etti.

Belediye başkanlığı sürecinde yaptığı hizmetleri anlatan ve bölgede tarımın ana geçim kaynağı olduğunu kaydeden Koç, patates üreticilerinin ciddi sorunlar yaşadığını sorunlara dikkate çekerek, "Depolarımızda patateslerimiz duruyor fakat çok zamanımız yok. Buradan bütün büyükşehir belediyelerinden destek istiyoruz. Narenciye üreticilerine verdikleri desteği bizim patates üreticilerine de sağlamalarını bekliyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise şöyle konuştu:

"Bu patates sorununun çözülmesi içim atılması icap eden bütün adımları atacağım. Bunun sözünü veriyorum. Ayrıca Belediyeler Birliği'ne de konuyu intikal ettireceğim. Çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğim. Kendimizi evinizde hissettirdiniz bize çok teşekkür ediyorum. Burası göç veren bir ilçe başkanımızın bu çalışmalarından sonra göç alan bir ilçeye dönüşmesi muhtemeldir.

Hizmet belediyeciliği bu. Doğru işler yaparsanız istese de önünüzü kimse kesemez. Ayrıca bu insani, beşeri ilişkileri doğru bir biçimde sürdürebilirseniz sizin için muvaffakiyet hedefi gerçeğe dönüşür. Türkiye'nin arzuladığı da budur aslında. Siyasetin kendi içinde uyumlu hareket etmek mecburiyeti vardır. Yani iktidar muhalefet elbette ki doğru ve yanlış üzerinden siyasi polemiğe girebilir. Ama ülke menfaatleri, il menfaatleri, ilçe menfaatleri söz konusu olduğunda müşterek hareket edebilmenin mümkün olabileceği de görülebiliyor. Tomarza belediye başkanımız hem hükümetle olan ilişkileri hem de vatandaşla olan bütünleşmesi onu başarılı olmaya da mahkum ediyor. Bu üslup, bu meşrep, bu bakış açısının herkese örnek teşkil etmesini buradan temenni ediyorum."

"Sahibi olmadığım hiçbir masada olmam"

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, daha sonra Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç ile birlikte esnafı ziyaret etti. Girdiği markette esnafın, "6'lı masada var mısınız" sorusuna Dervişoğlu, "Sahibi olmadığım hiçbir masada olmam" yanıtını verdi. Kasap dükkanına giren Dervişoğlu, "Burası da kuyumcu tezgahı gibi oldu" dedi.

"İktidarımız da tüm ülke Tomarza gibi olacak"

Müsavat Dervişoğlu, giyim mağazasında esnafı dinledikten sonra, "Tomarza da insanlar mutlu. Bunu başarmak çok zor değil. Üç güzel cümle ile insanlar mutlu olabilir. İktidar ise zor olanı tercih ediyor. Bizim iktidarımız da Tomarza gibi olacak tüm ülke" diye konuştu.