Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a Tepki

HABER: Emine DALFİDAN

(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emri hak vaki olana kadar biz buradayız" ifadelerine ilişkin, "Kendisine bir ömür boyu başkanlık sağlayacak sistemin ne olduğunu önce bir önümüze koysun. Tayyip Erdoğan'ın zihninin arka planını okuyarak bizim bu konuda strateji ortaya koymamız mümkün değil. Çünkü emellerine hizmet etmiş olmak anlamına gelir. Dikkatlice takip ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Dervişoğlu, ANKA Haber Ajansı'nın, AK Parti'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında oluşturulan anayasa çalışmaları yürütecek komisyon ile ilgili sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan'ın kurduğu komisyon kendi partisinin içindeki komisyon. Tek adam rejimini tahkim edecek hiçbir anayasa değişikliğine teşne olmadığımızı ve ona bağlı olarak da destek vermeyeceğimizi söyledik. Sonra Tayyip ben düşüncelerini ifade etti, 'Emri hak vaki oluncaya kadar ben buradayım' diye. Kendisine bir ömür boyu başkanlık sağlayacak sistemin ne olduğunu önce bir önümüze koysun. Tayyip Erdoğan'ın zihninin arka planını okuyarak bizim bu konuda strateji ortaya koymamız mümkün değil. Çünkü emellerine hizmet etmiş olmak anlamına gelir. Dikkatlice takip ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "4. Türkiye Gençlik Zirvesi"nde "Elhamdülillah dimdik ayaktayız. Emri hak vaki olana kadar da yine burada olacağız" ifadelerini kullanmıştı.