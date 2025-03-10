İYİ Parti Toplandı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ile bir araya geldi.

Dervişoğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin milletvekilleri ve genel idare kurulu üyeleri ile genel başkan başdanışmanları ve danışmanları ile bir araya geldi.