İzlanda'da Ardışık Depremler

HELSİNKİ, 13 Mart (Xinhua) -- İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda birbiri ardına çok sayıda deprem meydana geldi. İzlanda Meteoroloji Ofisi'nin bildirdiğine göre çarşamba günü akşam saatleri itibarıyla 190'dan fazla deprem tespit edildi.

Meteoroloji Ofisi, en büyüğü 3,4 büyüklüğünde olmak üzere depremlerden üçünün büyüklüğünün 3'ün üzerinde olduğunu duyurdu.

Meteoroloji Ofisi'nde doğal afet uzmanı olarak görev yapan Johanna Malen Skuladottir, İzlanda Radyosu'na yaptığı açıklamada bölgede yaygın görülen bu büyüklükteki depremlerin, volkanik faaliyetlerle bağlantılı olmadığını düşündüklerini söyledi.

Skuladottir, "Depremler muhtemelen Reykjanes Yarımadası'nda son yıllarda meydana gelen depremlere paralel olarak stres alanındaki değişiklikler nedeniyle tetikleniyor" dedi.

Depremlerin insanların yaşadığı bölgelerde hissedildiğine dair herhangi bilgi gelmediğini belirten ofis, bölgenin 24 saat yakından izleneceğini belirtti.

2023'ten bu yana aynı bölgede beş kez seri depremler yaşandığı kaydedildi.