İzmir Bornova'da Ayakkabı İmalathanesinde Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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İzmir Bornova'da Ayakkabı İmalathanesinde Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

İzmir Bornova\'da Ayakkabı İmalathanesinde Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bornova ilçesinin Egemenlik Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir iş merkezinin 3. katındaki ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve soğutma çalışmaları başlatıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

29.02.2024 00:37  Güncelleme: 00:40
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İzmir'in Bornova ilçesinde ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Egemenlik Mahallesi'ndeki 4 katlı bir iş merkezinin 3'üncü katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışması başlatıldı.

Yangında dumandan etkilenen ve ekiplerce binadan çıkarılan 2 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Bornova'da Ayakkabı İmalathanesinde Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Bornova'da Ayakkabı İmalathanesinde Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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