İzmir Buca'da restorandaki bıçaklı kavgada işletme sahibi can verdi, 1 kişi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde restoranda çıkan bıçaklı kavgada işletme sahibi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir restoranda iş yeri sahibi Cavit Pekşen (42) ile müşteri T.T. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Pekşen ve T.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pekşen müdahaleye rağmen kurtarılamadı. T.T'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.