İzmir Büyükşehir Başkanı Tugay'dan Eşrefpaşa Hastanesi'nde Yeni Yıl Kutlaması - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Başkanı Tugay'dan Eşrefpaşa Hastanesi'nde Yeni Yıl Kutlaması

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 2024 yılının son gününde Eşrefpaşa Hastanesi'nde personelle bir araya geldi. Tugay, hastanenin yeni ek hizmet binasının 2025'te tamamlanacağını duyurdu ve sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

31.12.2024 17:04  Güncelleme: 20:36
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 2024 yılının son gününde İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde meslektaşlarının yeni yılını kutladı. 2025 yılının sonunda hastanenin yeni ek hizmet binasının tamamlanacağını söyleyen Başkan Tugay, "Eşrefpaşa Hastanesi benim gözümün bebeği. Bunu unutmayın. İzmir'in merkezinde, İzmir'e yakışır bir sağlık kuruluşunu adım adım beraberce kuracağız" dedi. Başkan Tugay, ESHOT çalışanlarıyla da bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 2024 yılının son gününde personelle buluşmaya devam ediyor. Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde meslektaşlarıyla bir araya geldi. Başkan Dr. Cemil Tugay'ı İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Soner Köse ve meslektaşları karşıladı. Hastane personelinin de yeni yılını kutlayan Başkan Dr. Cemil Tugay, hastanede yatan 97 yaşındaki demans hastası Rukiye Cengizoğlu'nu odasında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tugay: 2025'in sonunda bitmiş olacak

İnsanların temel hizmetlere adil, eşit bir şekilde ulaşması gerektiğini savunduklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Burası İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Belediye Hastanesi. Bu küçücük mütevazı ama gelecekte büyük hayalleri olan bu kurum siz değerli arkadaşlarımızın da inanması ve katılması ile Türkiye'ye örnek olacak. Buralarda evimizden çok zaman geçiriyorsak, gerçekten yardımımıza, emeğimize ihtiyacı olan insanlara bir şeyler verelim diye düşünüyorsak, o zaman çok güzel ve doğru şeyler yapacağız. Şu anda inşaatı devam eden ek binamız, 2025'in sonunda bitmiş olacak. Önümüzdeki yeni yıl kutlamasını da yeni hastane binamızda yapacağız demektir. Bununla durmayacağız, diğer binalarımızın yenilenmesini de yapacağız. İzmir'in merkezinde, İzmir'e yakışır bir sağlık kuruluşunu adım adım beraberce kuracağız. Bu binadan içeri gururla gireceğiz" şeklinde konuştu.

"Her biriniz çok kıymetlisiniz"

Eksikleri tamamlayacaklarını ifade eden Tugay, "Eşrefpaşa Hastanesi benim gözümün bebeği. Bunu unutmayın. Her biriniz çok kıymetlisiniz. Yaptığınız her şeyi İzmir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve İzmir halkının onuru için yaptığınızı da unutmayın. Geleceğimizin güzel, aydınlık olacağına lütfen inanın" dedi ve güzel bir yıl diledi.

Bayram: Vizyonunuzla çok daha yukarılara taşıyacağız

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, "İyi bir şeylerin olabileceği umudunu bana siz tekrar verdiniz. Sonra bu güzel aile, 116 yıllık bu güzel hastanenin tüm fertleri bana kol kanat gerdiler. Biz burada kimsesizlerin kimsesi olup hizmet sunabiliyoruz. Bu güzel şehrin insanları için koşulsuz sağlık hizmeti verebiliyoruz. Yeni hastanemizle, sizin vizyonunuzla bunu çok daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

ESHOT çalışanlarıyla bir araya geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sonrasında Fahrettin Altay Aktarma Merkezi'nde ESHOT çalışanlarıyla buluştu. Başkan Tugay'ı, ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen ve bürokratlar karşıladı. Kadın şoförlere çiçek takdim eden Başkan Tugay, otobüs sırasında bekleyen vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Başkanı Tugay'dan Eşrefpaşa Hastanesi'nde Yeni Yıl Kutlaması - Son Dakika

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