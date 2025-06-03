İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan DİSK'e Tepki

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DİSK Genel-İş Sendikası yöneticilerinin bir bordro paylaşarak belediye çalışanlarının düşük maaş aldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Bordroda yeşil kalemle işaretlenen satırların ilgili personelin çalışmadığı günler, ücretsiz izin kullanımı ve avans alması nedeniyle yapılan eksik ödemeler olduğunu belirten Tugay, "Bunları siz toplayın ve normal maaş diye duyurdukları rakama siz ilave edin, doğrunun ne olduğunu siz görün. Yıllardır herkese yalan söyleyenlere sözüm; yeter artık... Gerçekten yeter" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DİSK Genel-İş Sendikası yöneticilerinin dün paylaştığı bir bordro üzerinden belediye çalışanlarının düşük maaş aldığını iddialarına tepki gösterdi. Resmi X hesabı üzerinden açıklama yapan Tugay, paylaşılan bordrodaki eksik ödemelerin nedenlerini sayarak sendikanın kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını savundu.

Bordroda yeşil kalemle işaretlenen satırların "farklı nedenlerle yapılan eksik ödemeleri" gösterdiğini belirten Tugay, ilgili çalışanın normalde 26 gün çalışması gerekirken yalnızca 20 gün çalıştığını ve bu nedenle ücret kesintisi yapıldığını, ücretsiz izin kullandığını ve bu nedenle 965,81 TL ücretin düşürüldüğünü, 16 bin 947 lira tutarında avans aldığını ve bu tutarın maaştan kesildiğini, erzak yardımı kesintisi nedeniyle 2 bin 947 lira 42 kuruşluk bir kesinti daha olduğunu ifade etti.

Bu kalemlerin toplamının maaştan düşülen tutarları oluşturduğunu ve bordroda görülen rakamın bu nedenle düşük olduğunu belirten Tugay, "Bunları siz toplayın ve normal maaş diye duyurdukları rakama siz ilave edin, doğrunun ne olduğunu siz görün" dedi.

Tugay, "Yıllardır herkese yalan söyleyenlere sözüm; Yeter artık… Gerçekten yeter" diye tepki gösterdi.