İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Suda İndirimli Tarife Genişleyecek"

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, su faturalarının ilk 4 metreküpünde uygulanan indirimli tarifeleri kademe kademe 10 metreküpe kadar çıkaracak bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Göreve geldiği günden bu yana su fiyatları ile ilgili çalıştıklarını kaydeden Tugay, "İki yıl içerisinde büyükşehirler arasında en uygun fiyatlı su İzmir'de olacak diye söz verdim. O tarihe kadar adım adım bunu yapacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile Bornova Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Oda Başkanı Cezmi Çulhaoğlu ile ilçe esnafı ve muhtarların karşıladığı Başkan Tugay, su faturalarının düşürülmesi için çalıştıklarını kaydetti. Tugay, şunları söyledi:

"İki yıl içerisinde büyükşehirler arasında en uygun fiyatlı su İzmir'de olacak diye söz verdim. O tarihe kadar adım adım bunu yapacağız. Göreve geldiğimden beri suyun fiyatını kademe kademe aşağıda tutuyorum. Bir artış var ama bütün belediyelerde enflasyon oranında bir artış oluyor. Oransal olarak İZSU'nun su bedeli gittikçe aşağı doğru iniyor. En son Büyükşehir belediyeleri arasında beşinci sıraya indik. Bazı önlemlerle bunu biraz daha geliştireceğiz. Şu anda ilk 4 metreküpü uygun fiyatta veriyoruz. Bunu yakında 6, daha sonra 9 ardından belki 10 metreküpe kadar çıkaracağız. Bu baremlerde kullanılan su için düşük ücret ödeyecekler. Ama fazla harcamalar için yüksek fatura çıkacak. Burada amaç aynı zamanda su tasarrufu da sağlamak."

"Katı atık bedeli ilçe belediyelerine aktarılıyor"

İzmir'de su faturalarına yansıyan ve ilçe belediyelerince belirlenen katı atık bedelleriyle ilgili de bilgi veren Tugay, şöyle devam etti:

"Katı atık bedeli, çöplerin toplanması ile ilgili devletin belirlediği bir türlü vergi kalemi. Onu ilçe belediyeleri belirliyor. Kanun gereği katı atık bedeli, su faturasına yansıtılıyor. Bizim tercihimiz değil. Bu kafa karışıklığı yaratıyor. İnsanlar su faturasında yüksek rakam görünce İZSU'yu suçluyorlar. Su faturası ile katı atık bedeli faturasını ayırmayı düşünüyoruz. Ben ilçe belediyelerinin belirlediği rakama müdahale edemem. Ama bu sonuçta bir hizmete dönüşüyor. Devlet, belediyelere 'Çöplerin toplanması ile ilgili yapacağın harcamayı buradan al' diyor. İnanın yapılan harcamanın yarısı bile alınmıyor."

Yarış pisti yeşil alan olacak

Bornova'da bulunan ve bölge halkının rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesini istediği yarış pisti ile ilgilide Tugay, "Yarış pisti alanı ile ilgili sizden gelen talep ve önerileri dinledim. Yurttaşlarımızın burasının pist olarak kullanılmasını istemediğini gördük. Arazi imar planlarında yeşil alan olarak görülüyor. Böyle bir alana da ihtiyacımız var. Bu tür alanların projelendirilmesi ile ilgili belediyemiz oldukça deneyim sahibi" dedi.

Kaçak yapılara uydudan denetim

İzmir'de konut ihtiyacı bulunduğunu ve yeni alanlar üzerinde çalıştıklarını kaydeden Tugay, kaçak yapılaşmanın da önüne geçeceklerini söyledi. Başkan Tugay, "Şehrimizin en büyük sorunlarından biri kaçak yapılaşma. Kaçak yapıları saptamak için uydudan günlük olarak bütün İzmir'i izleyeceğiz ve müdahale edeceğiz. Bir yandan yeni rezerv alanlar açarken diğer yandan kaçak yapılaşmayla mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"Ödediğimiz vergiden hak ettiğimiz payı almıyoruz"

Yurttaşların belediyeden hizmet beklediğini de vurgulayan Tugay, şunları söyledi:

"Devlet yeterli parayı vermiyor. Mecburen ince ince birçok şeyin hesabını yaparak belediyenin ayakta kalmasını sağlıyoruz. Ardından da hizmet üretiyoruz. Çok büyük oranda vergi veriyoruz. İstiyoruz ki bunun karşılığında mümkünse belediyelere destek olsunlar. Hakkımız olanı istiyoruz. Bu İzmirlinin verdiği para. Hiç olmazsa siz getirip bir şey yapın. Ne bize para veriyorlar, ne de bu kente hizmet getiriyorlar. Sizin verdiğiniz vergiler, başka şehirlere gidiyor. Söylediğimiz zaman 'İzmir güzel yer', 'İzmir gelişmiş yer', 'gelişmemiş yerlere daha fazla yatırım yapacağız' diyorlar. Sonra da 'İzmir gelişmedi' diyorlar. İzmir'in gelişmesi için bir yardımınız olmuyor ki. Ne işin ucundan tutuyorsunuz, ne de bize kaynak sağlıyorsunuz. Su faturasındaki katı atık bedelinin hizmet amaçlı alındığını unutmayın. Keşke ona hiç ihtiyacımız kalmasa. Devlet bize ihtiyacımız olan imkanı sağlasa. Keşke İzmirlinin ödediği vergiden hak ettiği payı ayırsa da bu durumu yaşamasak."

"Bu sıkıntılı günler geçecek"

Hizmetleri hayal dünyasına göre değil vatandaşların ihtiyacı olan noktalara yapmaya özen gösterdiklerini aktaran Tugay, "Aramızda güçlü bir dayanışma ve iş birliği var. Biz halkımıza güveniyoruz. Devletimize güveniyoruz. Allah'a güveniyoruz. Öyle ya da böyle bu sıkıntılı günler geçecek. Sizden biraz sabır, anlayış, destek bekliyoruz. Bize hizmet etme sorumluluğu verildi. Kendimizi halkımıza, devletimize, ülkemize karşı sorumlu hissediyoruz. Bu çerçevede çalışıyoruz. Çalışacağız. Biz de çalma çırpma, hile, hurda yok. Bütün derdimiz işimiz. Onuru ile yaşayan insanlarız. Böyle geldik, böyle gideceğiz. İstiyoruz ki adaletsizliklere maruz kaldığımız zaman halkımız bizi doğru anlasın. Elimizdeki kıt kaynakları ne kadar büyük özveri ile kullandığımızı yurttaşlarımızın bilmesini istiyorum. Biz de onların yüzüne, gözüne baktığımız zaman onların desteklerini hissedelim. O manevi desteğe çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu da Başkan Tugay'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.