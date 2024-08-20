İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse Emekli Oldu

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse, emekli olarak görevinden ayrıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Derse'nin görevden alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Derse'nin görevi bıraktığının bildirildiği açıklamada, "Daire Başkanımız emekli olmaya karar vermiş ve kendi iradesi doğrultusunda görevi bırakmıştır. İtfaiye teşkilatımızda bugüne kadar verdiği hizmetler için Derse'ye teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık ve esenlikler diliyoruz." ifadelerine yer verildi.