İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen "Mahzen-13" operasyonlarında 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce İzmir, Mersin ve Van'da organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığını kaydetti.
Operasyonlarda, elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu'nun yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, elebaşlarının da bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız." ifadesini kullandı.
Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "eğlence mekanlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalışma", "iş yerlerini kurşunlatma", "silahlı tehdit ile mağdur şahıslara zorla senet imzalatma", "3. şahıslar adına para tahsilatı yapma", "silah ticareti yapma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarını işledikleri belirlendi.
Operasyonlarda 16 ruhsatsız tabanca, 2 tam otomatik uzun namlulu silah, 10 tüfek ve bu tüfeklere ait fişek ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 25 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Alaşehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği yapıldı. Etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, gaziler anılarını paylaştı ve hediye paketi verildi.
Kemalpaşa ilçesinde yaşayan gaziler ve şehit aileleri için iftar yemeği programı düzenlendi. Kaymakam Musa Sarı, devletin desteklerini dile getirirken, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Programa ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet müdürü ve dernek başkanı da katıldı.
Mersin merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör yakalandı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 cep telefonu, 2 sim kart ve 38 bin 700 TL ele geçirildi.
Kırıkkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.
Mersin merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör yakalandı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada cep telefonları, sim kartlar ve 38 bin 700 TL ele geçirildi.
İstanbul serbest piyasada doların alış fiyatı 32,3350 lira, satış fiyatı ise 32,3370 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 35,1280 lira, satış fiyatı ise 35,1300 lira olarak açıklandı. Önceki gün doların satış fiyatı 32,3000 lira, avronun satış fiyatı ise 35,1710 lira idi.
Sultanbeyli'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, çarpmanın etkisiyle kız çocuğu metrelerce havalandı ve yere çakıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ağır. Sürücü olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahalle sakinleri, yetkililerin önlem almasını ve benzer kazaların yaşanmaması için trafik düzenlemelerinin yapılmasını istedi.
Sultanbeyli'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, çarpmanın etkisiyle kız çocuğu metrelerce havalandı ve yere çakıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik kız çocuğuna müdahale ederken, sürücü kaçtı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, sahasında Erzincan Ulalarspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı galibiyetle tamamlayamadı. Antrenör Emin Altındağ, üzüntüsünü dile getirirken, takımın pes etmeyeceğini ve liderliği korumak istediklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?